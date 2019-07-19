HABER

Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek performans

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Peugeot Türkiye, yılın ilk yarısında yüzde 5,8 pazar payına ulaştı - 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesinin 2018 yılında yüzde 10,8 olan pazar payı 2019 yılında yüzde 15,9’a çıkarken Peugeot Türkiye B/C/D SUV pazarının lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, yılın ilk yarısında yüzde 5,8 pazar payına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, 2019 yılının ilk yarısında başarılı bir performans sergiledi.

Pazarın yüzde 44,8 daraldığı bir ortamda Peugeot Türkiye, 2018 yılındaki yüzde 4,6 pazar payı ile karşılaştırıldığında yüzde 1,2 artışla yüzde 5,8 pazar payına ulaştı. Böylece 2018 yılında sekizinci olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi.

Markanın 2019 yılı büyümesinde hem binek hem de hafif ticari araç pazarındaki performansı etkili oldu. Peugeot Türkiye, 2018 yılına kıyasla yüzde 43,3 daralan binek araç pazarında yüzde 5,6 pazar payı elde ederek sıralamada üç basamak atladı ve altıncı sıraya yerleşti. Hafif ticari araç operasyonunu Peugeot Profesyonel adı altında yürüten Peugeot Türkiye, aynı döneme kıyasla yüzde 50 daralan hafif ticari araç pazarında payını 3,5 puan artırarak yüzde 6,3 pazar payı elde etti. Bu başarısıyla hafif ticari araç pazarında üç basamak atlayarak dördüncü sıraya yerleşti.

- Binek otomobilde SUV sınıfının lideri

Peugeot SUV 3008 ile başlayan markanın SUV hamlesi meyvelerini veriyor. 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesinin 2018 yılında yüzde 10,8 olan pazar payı 2019 yılında yüzde 15,9’a çıkarken Peugeot Türkiye B/C/D SUV pazarının lideri oldu.

Nisan ayından bu yana liderliği elden bırakmayan Peugeot Türkiye, haziran ayında bin 136 adet Peugeot SUV 3008 modeli satarak yüzde 20,2 pazar payı elde etti ve C SUV segmentinin lideri oldu.

- Peugeot Türkiye hafif ticaride de büyüdü

Peugeot Profesyonel de 2019 yılının ilk yarısında önemli bir büyüme performansı sergiledi. Peugeot Profesyonel 2018 yılının ilk yarısında yüzde 2,8 olan pazar payını 2019 yılının ilk yarısında yüzde 6,3’e çıkardı.

Partner Tepee modelinin olağanüstü performansı ve Rifter modelinin satışa sunulmasıyla Peugeot Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 3,35 olan Kombi Van pazar payını 2019 yılının ilk yarısında sergilemiş olduğu üstün performansla yüzde 10,5’e çıkardı ve böylece sınıfında üçüncü oldu.

Hepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyorHepsini asırlık saat parçalarından yapıyor! Sonucu gören gözlerine inanamıyor
Karpuzlarına kepçeyle el konulan seyyar satıcıdan tepkiKarpuzlarına kepçeyle el konulan seyyar satıcıdan tepki
Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacakBakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peugeot

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bitlis'te PKK'dan hain saldırı! 1 şehit, 2 yaralı

Peş peşe kahreden haberler! Şehit ve yaralılar var

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.