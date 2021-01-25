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Peugeot'un yeni Ceo'su Linda Jacson oldu!

25.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Peugeot'un yeni Ceo'su Linda Jacson oldu!

Linda Jackson, 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle PEUGEOT markasının CEO’su olarak atandı.

Linda Jackson, İngiltere’den Fransa’ya sektör genelinde derin bir bilgi birikimi ve deneyim inşa etti. Ağırlıklı olarak finans ve ticari rollerde olmak üzere Jaguar, Land Rover ve Rover Group’ta görevler üstlenen Linda Jackson 90'lı yılların sonlarında Rover Avrupa Bölgesi Finans Müdürü görevinden MG Rover Grubu Avrupa Satış Finansmanı Direktörlüğü’ne geçti. 2004 yılı sonunda Jaguar, Land Rover ve Rover Group’ta görev yapan Linda Jackson 2005 yılında Groupe PSA’ya geçti.

GRUP İÇİ TRANSFER

Groupe PSA bünyesinde Finans Direktörü olarak ilk görevine başlayan Linda Jackson, 2009-2010 yılları arasında önce Citroën İngiltere ve ardından Citroën Fransa’da Finans Direktörlüğü görevini üstlendi. Jackson, Temmuz 2010’da Citroën İngiltere ve İrlanda’nın CEO’su oldu. Jackson, 2014 yılında Citroën markasının Global CEO’su ve Groupe PSA Global İcra Komitesi üyesi olarak atandı. Jackson, 2014 yılında başlayan ve altı yıl süren Citroën Global CEO’su görevinde, markayı yeniden konumlandırmayı, satışları artırmayı ve Citroën'i en saygın markalardan birine dönüştürmeyi başardı.

HEYECAN VERİCİ SÜREÇ

Linda Jackson Ocak 2020’de, markaların ana akım ürün portföyüyle farklılaşmasını netleştirmek ve sağlamak için Ana Marka Portföyü Geliştirme Başkanı olarak atandı.
İngiltere’de doğan ve Warwick Üniversitesi’nde MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapan Linda Jackson, kariyerinin tamamını otomotiv endüstrisinde geçirdi.
PEUGEOT Markası CEO’su Linda Jackson yapmış olduğu değerlendirmede: “PEUGEOT markasına katılmaktan ve son birkaç yıldır ekiplerin sürdürmüş olduğu çalışmaları üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Stellantis Grubu’nun tanıtımı ile aynı zamana denk geldiği için bu süreç daha da heyecan verici.” şeklinde konuştu.

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