Peugeot’dan eylül ayına özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Peugeot binek ve hafif ticari modellerinde finans kampanyaları sunuyor.

Kampanya kapsamında uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008’in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” Peugeot SUV 5008 modellerinde 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası mevcut.

EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, cam tavanlı ve Mirror Screen ile Peugeot 208, Hurda indirimi ile 79.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve üstelik yüzde 0 faizli kredi kampanyasıyla satışa sunuldu. BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyasına sahip.

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Apple CarPlay ile Peugeot 308, 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Yeni nesil tasarım çizgisi, 7” kapasitif dokunmatik ekranı ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301, Hurda indirimi ile 77 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla ve üstelik yüzde 0 faizli kredi kampanyasına sahip.