Peugeot'dan indirim fırsatı

İSTANBUL (AA) - Peugeot, geniş ürün gamındaki modellerini, 21 bin TL’ye varan vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için sıfır faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot'nun tasarımı, teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile sürüş keyfi sunan geniş ürün gamındaki modelleri, 21 bin TL’ye varan vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin TL için sıfır faizli kredi kampanyası ile alıcılarını bekliyor.

Kampanya kapsamında ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, 14 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor. Modern tasarımı ile Peugeot 301, 12 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor.

İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, 20 bin TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası ile alıcısını bekliyor.