Peugeot'dan şarjlı el aleti ürün yelpazesi

İSTANBUL (AA) - Peugeot, 12 adetlik yeni energyhub şarjlı el aleti ürün yelpazesini tanıttı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot Outillage, kullanıcılar için hobi amaçlı, darbeli matkap, kırıcı ve delici, hızar, dekupaj, dairesel zımpara, jet taşlama, silindir zımpara ve çok amaçlı aletten oluşan eksiksiz bir el aleti yelpazesi sunuyor.

Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni koleksiyon, EnergyDrill matkaplarıyla başlayan şarjlı el aletleri ailesine dayanıyor. Peugeot yeni el aletleri koleksiyonunu aynı zamanda yeni bir logo, yeni bir marka imzası ve yeni bir web sitesi ile tanıtıyor.

EnergyHub el aletlerinin tamamı seçkin mağazalarda, özel web sitelerinde ve Peugeot çevrimiçi mağazasında satışa sunuluyor. Fiyatları 79,99 ila 289 avro (vergiler dahil) arasında değişiyor.

- İşi en iyi şekilde yapmak için Peugeot el aletleri

Peugeot’nun 2, 4 veya 5 Ah bataryalarla uyumlu yeni EnergyHub şarjlı el aletlerinin büyük bölümü dayanıklı ve verimli brushless motorla donatılmış durumda. Her bir alet, koruyucu gözlük, toz maskesi ve kulak tıkacı içeren bir güvenlik kitiyle birlikte satışa sunuluyor.