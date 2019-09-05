Peugeot'dan yüksek verimli şarj edilebilir hibrit modeller

İSTANBUL (AA) - Yeni şarj edilebilir hibrit ürün gamını genişletmeye devam eden Peugeot, 225 HP/165 kW’a eş değer güç üreten ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni versiyon ile hibrit pazarının en düşük CO2 emisyon salım değerine imza atarken, enerji geçiş sürecine de büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Peugeot açıklamasına göre, bir yandan ürün gamına yeni elektrik destekli modeller dahil etmenin mutluluğunu yaşayan şirket, diğer yandan bu yeni modellerin yeni Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Prosedure (WLTP) protokolüne göre tüketim ve emisyon salım değerlerine ulaşmış olmasının heyecanını yaşıyor.

Yeni Peugeot 508 Hybrid, 29 gram CO2/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken, tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan tanıyor. Ailenin station wagon versiyonu 508 SW Hybrid ise 30 gram CO2/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken, tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan sunuyor.

Yeni şarj edilebilir hibrit ürün gamını genişletmeye devam eden Peugeot, 225 HP/165 kW’a eşdeğer güç üreten ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni versiyon ile hibrit pazarının en düşük CO2 emisyon salım değerine imza atarken enerji geçiş sürecine büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Bu doğrultuda Peugeot, içten yanmalı motora sahip bir otomobil ve şarj edilebilir hibrit bir otomobil arasında eşdeğer bir sahip olma maliyeti ve kullanım sunmayı hedefliyor.