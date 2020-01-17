HABER
  4. Pevrul Kavlak’tan toplu sözleşme açıklaması

Pevrul Kavlak’tan toplu sözleşme açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı. Böyle bir şey yok. Biz 44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var. 2’de yönetmelikte anlaşamadık. Eğer gerçekten samimiyse, bu toplu sözleşmeyi bitirmek istiyorsa o zaman tekliflerini masadan çekmesi lazım. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar, bizde batarız. O yüzden aklı selimin galip gelmesi lazım” dedi.
Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa’da gazetecilerle bir araya geldi. Bursa’nın öneminin büyük olduğunu anlatan Kavlak, “Avrupa için Bursa’nın önemi büyüktür. Çünkü Avrupa’nın otomotiv üssü Bursa’dadır. Ülkemiz için büyüktür. Bursa tek başına 32 milyar dolarlık ihracat yapmaktadır. Sendikamız için önemlidir. Çünkü Türk Metal Sendikası’nın burada 7 şubesi var. 124 iş yerinde örgütlüyüz. Yaklaşık 52 bine yakın üyemiz var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten Bursa Avrupa, Türkiye, çalışanlar ve sendikamız için önemli. Son bir yılda yaklaşık 24 bin arkadaşımızı eğitime götürdük. Bunların 13 bini Bursa’dan geldi” açıklamasını yaptı.

“Pazartesi günü görüşmeye gitmeden önce bir başkanlar kurulu yapacağız”
Toplu sözleşme konusuna değinen Kavlak, “Biz anketler yaptırdık. Kendimiz üzerinde çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımız çalışma masalarında çalıştılar. İşletmeden ve üyelerimizden talepleri aldılar, ortaya bir rakam çıktı. Yüzde 26,28 çıktı. Bunu da işveren sendikasına 7 Ekim itibariyle verdik. Daha sonra 5 oturum gerçekleştirdik. Önce işveren sendikası mevcut 6 ayın enflasyonu olan 6,05’i verdi. Arabulucuya gittik. Arabulucu bizi iki defa bir araya getirmesine rağmen mesafe kat edemedik. Daha sonra işveren sendikası bize davet çıkarttı, teklifini revize edip yüzde 8’e çekti. Bunun üzerine biz bir takım eylemler yaptık. İş durdurmalar, 10 dakikadan başlayıp, 30 dakikaya kadar eylemleri hayata geçirdik. 2 gün önce grev kararını aldık. Dün MESS’in bir çağrısı oldu. Pazartesi günü 09.30 itibariyle görüşmeye çağırmışlar. Bizde bunu değerlendirdik. Görüşmeye gideceğiz. Görüşmeye gitmeden önce bir başkanlar kurulu yapacağız. MESS’in olası teklifinin ne olabileceği, bundan sonra bizi yol haritamızın ne olması gerektiğini orada arkadaşlarımızla tartışacağız” diye konuştu.

“Aklı selimin galip gelmesi lazım”
Toplu sözleşme konusunda bir algı operasyonu gerçekleştirildiğini dile getiren Kavlak, “Sanki her maddede anlaştık bir ücret kaldı. Böyle bir şey yok. Biz 44 maddede anlaştık, 64 maddede uyuşmazlığımız var. 2’de yönetmelikte anlaşamadık. Sanki, bir ücrette anlaşsak bu maddeler ne olacak. MESS’in 3 yıllık ısrarı ne olacak. SGK izinleri ile ilgili ısrarı, esnek güvencesiz çalışmayla ilgili ısrarı, denkleştirmeyle ısrarı, buna benzer MESS’in maddeleri var. Bu maddeler masada durduğu sürece MESS, ücret teklifini 8 yapsa ne olur, 10 yapsa ne olur. Bu toplu sözleşmeyi çıkmaza sokmaktır. Eğer gerçekten samimiyse, bu toplu sözleşmeyi bitirmek istiyorsa o zaman bu tekliflerini masadan çekmesi lazım. Yoksa, batan geminin lüks kamarası olmaz. Lüks kamarada da batar, bizde batarız. O yüzden aklı selimin galip gelmesi lazım. Biz, mitingimizde bütün bu dayatmalara cevabımızı vereceğimiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyorGÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
Genç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandıGenç kadın babasıyla tartışan kardeşi tarafından kazara bıçaklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sınır dışı edildiler

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulunmuştu! Tutuklandılar

Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Flaş gelişme: Maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.