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PewDiePie için 50 bin yazıcı hacklendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

YouTuber savaşları devam ediyor. PewDiePie hayranı hacker grubu yazıcıları hackleyerek PewDiePie kanalına abone olma çağrısı yaptı. İşte detaylar!

PewDiePie için 50 bin yazıcı hacklendi!

Youtube’da PewDiePie ve Hindistanlı kanal T-Series arasındaki en çok aboneye sahip olma savaşı farklı boyutlara taşındı. Dünyanın en çok aboneye sahip olan kanalı şimdilik PewDiePie, ancak bu durum yakında değişebilir.

Şimdilik 75 Milyon abone sayısına sahip olan PewDiePie, Hindistanlı T-Series kanalının tehdidi altında diyebiliriz. Çünkü aralarında sadece 400 bin abone farkı var. Bu durumdan dolayı iyice rahatsız olan İsviçreli Youtuber Felix Arvid Ulf Kjellberg, hayranlarını bir ayaklanmaya çağırmış ve herkesi kanalına abone olmaya ikna etmelerini istemişti.

YouTuber'ın bu çağrısından sonra hayranlar hızla harekete geçmiş ve gönüllü çalışmalarla videolar, posterler hazırlamış ve çeşitli aktiviteler düzenlemişlerdi. 

Why are local printers being hacked for this pic.twitter.com/fAnNTIp6ds
— madison. (@maddybenavente1) 29 Kasım 2018
Spread the word with your friends about printers and printer security! This is actually a scary matter. Will tweet everything about this entire #pewdiepie hack later to explain to everyone exactly what went down. Also @pewdiepie please notice me
— TheHackerGiraffe (@HackerGiraffe) 30 Kasım 2018

Asıl konumuz ise bundan sonra başlıyor. Çünkü birçok ülkeden paylaşılan Tweet’ler bir hack olayının yaşandığını ortaya çıkardı. Birbirini tanımayan bir grup kullanıcı, yazıcılarının hacklendiğini ve çıktı olarak birilerinin kendilerini PewDiePie kanalına abone olmaya çağırdığını dile getirdiler.

Bunu gerçekleştiren hacker grubu ise bu olayın yayılmasından sonra yüzünü gösterip destek amaçlı böyle bir şey yaptıklarını dile getirdiler. TheHackerGiraffe’nin tweet’lerine göre, dünya çapında yüz binlerce yazıcıda bulunan açık bir ağ bağlantı noktasından yararlanarak bu olayı gerçekleştirmişler.

En çok aboneye sahip kanal savaşını kim kazanır bilmiyoruz ancak bu savaş uğruna umarız bu tarz farklı olaylar ile karşılaşmayız bir daha. Eh, zorla güzellik olmaz değil mi sevgili TheHackerGiraffe? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
PewDiePie youtuber

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