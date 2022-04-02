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Peygamber Efendimizin iftar duası nasıldı? Peygamber Efendimiz orucunu nasıl açardı?

02.04.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamber Efendimizin iftar duası! Peygamber Efendimiz orucunu nasıl açardı? İftarda okunacak duaları öğrenmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan birisi de Peygamber Efendimizin iftar duası oluyor. Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor.

Peygamber Efendimizin iftar duası nasıldı? Peygamber Efendimiz orucunu nasıl açardı?

Peygamber Efendimizin iftar duası mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. İftarını yapıp ibadetlerini yerine getirecek kişiler iftarda okunacak dualar hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz orucunu nasıl açardı sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI!

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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