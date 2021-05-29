Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

Bugün, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan İstanbul'un fethini müjdeleyen Peygamber Efendimizin o hadisi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethine ilişkin sözleri araştırma konusu oldu. Peki Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi? İşte Peygamber Efendimizin bu özel gün için söylediği sözler ve hadisi şerifi...

PEYGAMBERİMİZİN İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ HADİSİ

“Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

Hz. Muhammed'in sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 568 yıl önce Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşmiştir.

İSTANBUL'UN FETHİ SÖZLERİ

''Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!'' (Hadis-i Şerif) -Hz. Muhammed (s.a.v)

Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez. Fаtih Sultаn Mehmet