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Peygamber kabirlerinde Ramazan yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan hazreti Zülkifl ve hazreti Elyasa kabirleri, Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların akınına uğruyor.Eğil ilçesinde bulunan Hz.

Peygamber kabirlerinde Ramazan yoğunluğu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan hazreti Zülkifl ve hazreti Elyasa kabirleri, Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların akınına uğruyor.
Eğil ilçesinde bulunan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirleri Ramazan ayında vatandaşlar tarafından yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Peygamber kabirlerinin bulunduğu alana yapılan çevre düzenlemesi ziyarete gelen vatandaşlardan tam not aldı. Sıcak havaya rağmen ziyarete gelen vatandaşlardan Muhammed Coyat, maneviyat kokan bir yer olduğunu ve çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. Coyat, “Derler ya, ‘İslam’ın yarısı temizliktir’ diye. Tuvaletlerinden tutun avlusudur, cami önüdür, gerçekten çok temiz. Allah bu hizmetleri sağlayandan bu hale getirenden razı olsun. Çok güzel yani. Müslümanlığın, İslam’ın temizliği olduğu gibi gösteriyor. Ramazan ayı oruçluyuz Allah hepimizin orucunu mübarek kılsın, oruçta nasip oldu. Oruçta olsun, oruç sonrası olsun tavsiye diyorum. Gelip görülmesi gereken manevi anlamda, hem manevi hem de doğal güzelliği olan bir yer” dedi.

“İnsan buraya geldiği zaman huzur buluyor”
Ziyarete gelen bir diğer vatandaş Abdullah Temizkan ise insanın muhakkak duygulandığını, çevrenin güzel ve temiz olduğunu, bunun da kendilerini sevindirdiğini söyledi. Temizkan, “İnsan buraya geldiği zaman huzur buluyor. Eskiden hiçbir şey yoktu, her taraf kirliydi, çöp içindeydi. Ama şuan eskiyle kıyasladığımız zaman baya bir değişiklik var” diye konuştu.

Peygamber kabirlerinde Ramazan yoğunluğu

Peygamber kabirlerinde Ramazan yoğunluğu

Peygamber kabirlerinde Ramazan yoğunluğu

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