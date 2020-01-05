HABER
  4. Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi

Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Hz.

Peygamber soyundan geldiğini söyleyen kadın ve oğlu hakkında 121 yıl hapis istemi

Eskişehir’de Hz. Süleyman’ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın ve 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 2’si tutuklu 4 sanık 121 yıl hapis istemi ile yargılanacak.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 27 kişinin dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduğu öğrenildi. İddianamede, tutuklu olarak yargılanan Sibel G.’nin dört halife ve ermiş kişiler ile görüştüğünü, kanının şifalı olduğunu, görünmeyen varlıklarla bağlantılarının olduğunu söyleyerek şikayetçileri ikna ettiği, enjektör ya da tabak içindeki kana yüzük bandırarak mağdurların vücutlarına sürdüğü, seanslar karşılığında para aldığı, sıkıntıların giderilmesi amacıyla kurban kesileceğini ve bu doğrultuda para vermeleri gerektiğini söylediği, bu yılla dini inançların sömürüldüğü ve nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, sanık Sibel G.’nin oğlu Hamza G. ile birlikte hareket edip kendisinin peygamber soyundan geldiğini söyleyerek tedavi etmeye çalıştığı belirtilerek, "Mağdurlar Sevim D. ve Beyzat D.’nin evli oldukları, şüpheli Sibel G. ile tanıştıkları, Sibel’in kendisinin peygamber soyundan geldiğini, mübarek insan olduğunu, hastaları iyileştirdiğini, büyüleri çözdüğünü beyan ettiğini ve Sibel G.’nin oğlu tutuklu sanıklardan Sadık Hamza G.’nin bu sırada Sibel G. ile eylem ve fikir birliği içinde olduğu anlaşılmıştır. Mağdur Sevim D. ve Beyzat D., 2013 yılında şüpheli Sibel G. ile tanıştıktan sonra kendilerinin rahatsızlığının bulunduğunu söyledikleri, şüpheli Sibel G.’nin evli çifte seccade üzerinde durmasını söyleyerek sözde seans uyguladığı, seanslarda yumurta kırdığı ve elinde mühür dediği küçük bir cisimle karınlarına ve sırtlarına dokunduğu, ’sizde büyü var, onu çözeceğiz’ dediği, çamaşır leğeninde kum birikintisi ve koyun kafatası ile kemiklerinin bulunduğu, bu alanı göstererek ’çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım’ dediği, kendilerinden seans karşılığında para aldığı anlaşılmıştır" denildi.

“Yaşam koçuyum, benim iş yerime gelen hastalara terapi yapıyordum”
Peygamber olduğunu söyleyerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sibel G. ise ilk ifadesinde suçlamaları reddederek, "2014 yılında almış olduğum eğitime istinaden yaşam koçu olarak çalışıyorum. Yaşam koçuyum. Benim iş yerime gelen hastalara bir nevi terapi yapıyordum" dedi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, sanıkların "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştıSahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı
Alanya’da Afgan sakızı operasyonuAlanya’da Afgan sakızı operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

İsrail'den skandal uygulama! Çıkışlarına izin verilmiyor

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

Uşak'ta ilkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

İlkokulda kız öğrencilere taciz iddiası

Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.