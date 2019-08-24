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"Peygamber üzümü"nde hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan "Peygamber üzümü"nün hasatı başladı - Daha çok kurutmalık olarak değerlendirilen üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak güneş altında kurutulmaya bırakılıyor - Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul: - "Bu yıl 6 bin 200 dekar alanda yaklaşık 150-200 bin ton kuru üzüm bekliyoruz"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "Peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünün hasat dönemi başladı.

Besni ilçesine bağlı Çorak köyünde hasatı başlanan üzüm, daha çok kurutmalık üzüm olarak değerlendiriliyor. Çürüklerden ayrılan üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Besni ilçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 31 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını söyledi.

Üzüm rekoltesinin geçen yıldan fazla olduğunu dile getiren Kösekul, şöyle konuştu:

"Besni denilince akla ilk üzüm yetiştiriciliği gelir. 31 bin dekar alanın 6 bin 200 dekarı Besni üzümü yetiştiriciliği yapılıyor. Bu kurutmalığı olan bir çeşit. Besni üzümü, emek ve zahmeti çok olan bir üzümdür. Sofralara gelmesi zahmetlidir. Bu yıl 6 bin 200 dekar alanda yaklaşık 150-200 bin ton kuru üzüm bekliyoruz. Üzümün bu yılki verimi geçen yıla oranla dana iyi. Bölgemizdeki üzümün tamamı organik. GAP İdaresi ile yürüttüğümüz projeler kapsamında üzümün tamamı organik. Ayrıca müdürlüğümüz tarafından kontrolleri sağlanmaktadır. Gönül rahatlığı ile Besni ilçesinden üzüm alınabilir. "

Fiyatı hakkında da bilgi veren Kösekul, bu yıl kuru üzümün kilogram fiyatının 18 ila 25 lira arasında değiştiğini belirterek, fiyatın yapılan emeğe göre az olduğunu, ürün çiftçinin elinden çıktıktan sonra fiyatın daha da arttığını, bunu da kooperatifleşme ile aşmaya çalıştıklarını kaydetti.

- "Bağcıların tek sorunu bağlarda elektrik ve suyun olmaması

Çiftçi Cafer Ulakçı ise yaklaşık 40 dönüm alanda üzüm yetiştirdiğini söyledi.

Üzümün sofralık bir çeşit olduğunu ifade eden Ulakçı, "Üzümün adı Peygamber üzümüdür ama kurutulduktan sonra Besni üzümü diye geçiyor. Hasat dönemi başladığında yaklaşık 15 gün işçilerimiz sabah saatlerinde gelip akşama kadar çalışıyor. Bağcıların tek sorunu bağlarda elektrik ve suyun olmaması. Özellikle de elektrik sorunu. Bağlarda gece de kaldığımız için elektrik sorununun çözülmesini istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

- "Yaklaşık bir ay çalışıyoruz

İşçilerden Meryem Üçoğluk ise Pazarcık ilçesinden Çorak köyüne üzüm temizlemeye geldiğini ifade ederek, "Üzümü teveklerden kesiyoruz. Daha sonra çürüğünü ayırıyoruz. Güneşin altında kurutuyoruz. Yevmiye ile çalışıyoruz. Yaklaşık bir ay çalışıyoruz." dedi.

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Adıyaman Besni hasat işçiler Mehmet Kösekul "peygamber üzümü

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