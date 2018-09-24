Peygamberdevesi böceği böyle yedi

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı video ilgi gördü. Doğada yakaladığı bu görüntüyü kayda almayı başaran bir kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde peygamberdevesinin bir böceği yediği anlar görülüyor.
Yakaladığı avını acımasızca yiyen pergamberdevesi, bir anlık boşlukta böceği kaçırıyor. Daha sonra kameraya poz vermeyi de ihmal etmiyor. İşte sosyal medyada ilgi gören o görüntü.
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