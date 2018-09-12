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Peygamberdevesi böceği yılanı böyle yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Yakaladığı yılanı yemeye çalışan peygamberdevesi cinsi böceğin görüntüleri kayda alındı. İşte o görüntü.

Sosyal medyada bir kullancı tarafından paylaşılan görüntülerde yılanı avlayan bir peygamberdevesi adlı böcek türü amatör kameraya yakalandı. Avladığı yılanın derisini yemeye çalışan böceğin bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Peygamberdevesi Böceği yılan av

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