Peygamberdevesi böceği yılanı böyle yedi

Sosyal medyada bir kullancı tarafından paylaşılan görüntülerde yılanı avlayan bir peygamberdevesi adlı böcek türü amatör kameraya yakalandı. Avladığı yılanın derisini yemeye çalışan böceğin bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
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