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Peygambere hakaret davasında beraat kararı gözden geçirilecek

03.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Pakistan'da Muhammed Peygamber'e hakaret davasında çıkan beraat kararı ülkede protestolara neden olmuştu.

Peygambere hakaret davasında beraat kararı gözden geçirilecek

Protestoların sona erdirilmesi için uzlaşma sağlandı. Mahkeme kararı gözden geçirecek.Pakistan'da Muhammed Peygamber'e hakaret gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Asya Bibi adlı Hristiyan kadının beraat etmesi üzerine çıkan protestolar sona erdi.

İslamcı gruplar ve hükümet arasında gösterilerin sonlandırılması için yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlandı. Anlaşma çerçevesinde hakkındaki idam kararı bozulan dört çocuk annesi Asya Bibi'nin ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Bu süre içerisinde Pakistan Yüksek Mahkemesi kararı bir kez daha gözden geçirecek.

Ülke çapında gösteri düzenlenmişti

Muhammed Peygamber'e hakaretten 2010 yılında idama mahkum edilen Bibi'nin davasında mahkemenin aldığı karar Pakistan'da tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) adlı radikal İslamcı siyasi partinin başkent İslamabad başta olmak üzere çok büyük kentte düzenlediği eylemler hayatı felç etmişti. Ana yolları trafiğe kapatan göstericiler, kararın gözden geçirilmesini talep etmişti. Beraat kararını veren mahkeme üyelerine yönelik ölüm tehditleri Pakistan hükümetini harekete geçirmişti. Resmi binaların korunması için askerler göreve çağrılmıştı.

AP/ÖA,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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