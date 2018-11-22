"Peygamberimizin anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir"

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, "Çocuklarımızı zengin olsunlar diye değil ahlaklı olsunlar diye yetiştireceğiz. 'Sadece ibadetlerini yapsınlar, ahlak olsa da olur, olmasa da olur' diyerek yetiştirmek de yanlış çünkü Peygamberimizin bize anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir." dedi.

İşleyen, Mersin İl Müftülüğünce "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konferansta, Hazreti Muhammed'in hayatı hakkında bilgiler verdi.

Gençlerin bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirten İşleyen, "Gençlerimizin, çocuklarımızın elinden tutup, yüreğine girmek suretiyle Hakk'a, hakikate, iyiliğe, adalete, doğruluğa yönlendirmek, ibadetlerin en üstünlerindendir." ifadesini kullandı.

İşleyen, kendisini dinleyen anne ve babalara, çocuklarının eğitimi konusunda da önerilerde bulunarak, "Çocuklarımızı zengin olsunlar diye değil ahlaklı olsunlar diye yetiştireceğiz. 'Sadece ibadetlerini yapsınlar, ahlak olsa da olur, olmasa da olur' diyerek yetiştirmek de yanlış. Çünkü Peygamberimizin bize anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir." diye konuştu.