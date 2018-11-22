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"Peygamberimizin anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen: - "Çocuklarımızı zengin olsunlar diye değil ahlaklı olsunlar diye yetiştireceğiz. Peygamberimizin bize anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir"

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, "Çocuklarımızı zengin olsunlar diye değil ahlaklı olsunlar diye yetiştireceğiz. 'Sadece ibadetlerini yapsınlar, ahlak olsa da olur, olmasa da olur' diyerek yetiştirmek de yanlış çünkü Peygamberimizin bize anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir." dedi.

İşleyen, Mersin İl Müftülüğünce "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konferansta, Hazreti Muhammed'in hayatı hakkında bilgiler verdi.

Gençlerin bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirten İşleyen, "Gençlerimizin, çocuklarımızın elinden tutup, yüreğine girmek suretiyle Hakk'a, hakikate, iyiliğe, adalete, doğruluğa yönlendirmek, ibadetlerin en üstünlerindendir." ifadesini kullandı.

İşleyen, kendisini dinleyen anne ve babalara, çocuklarının eğitimi konusunda da önerilerde bulunarak, "Çocuklarımızı zengin olsunlar diye değil ahlaklı olsunlar diye yetiştireceğiz. 'Sadece ibadetlerini yapsınlar, ahlak olsa da olur, olmasa da olur' diyerek yetiştirmek de yanlış. Çünkü Peygamberimizin bize anlattığı din, ahlak merkezli bir dindir." diye konuştu.

Kur'an kurslarının her yaş grubuna yönelik olduğunu vurgulayan İşleyen şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hamdolsun, kanuni mevzuatlar anlamında hizmet imkanlarımız, önümüz o kadar açıldı ki bundan sonra iş bize ve size düşüyor. 12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kur'an eğitimi alması yasakken şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna kadar Kur'an hizmeti verebiliyoruz. İmkanlarınızı seferber edin lütfen. Çocuklar 4-6 yaş grubuna gelsin. Burada hafızlık yapmayacaklar. Bir çocuğun zihnin eğitime en müsait olduğu, zihninin en çok öğrendiği yaş, 3 ve 6 yaş aralığıdır. Okul öncesi eğitim o yüzden önemlidir. Hayır sahiplerinin de bu anlamda müftülüklere destek olması gerekiyor."

"Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla düzenlenen programda, sinevizyon gösterisi sunuldu, ilahiler seslendirildi.

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"Peygamberimiz ve Gençlik" Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen Mersin Mersin İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası

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