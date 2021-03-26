Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler | Berat kandili nasıl idrak edilmeli?

Berat Kandili gecesinin bereketli bir gece olması sebebiyle, Rahmet gecesi ismiyle de bilinir. Peygamberimizin Berat Kandili gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dua Müslümanlar tarafından merak edildi. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve islam alemi için oldukça önemli bir gecedir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.

PEYGAMBERİMİZİN BERAT KANDİLİ GECESİNDE OKUDUĞU DUA

Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar edilmeli, kaza namazı kılınmalı, Kur'an-ı kerim okunmalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."