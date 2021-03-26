HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler | Berat kandili nasıl idrak edilmeli?

Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler | Berat kandili nasıl idrak edilmeli?

26.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. Gecesine denk gelir. Bu sebeple bu sene Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Müslümanlar Berat kandilinde çeşitli dualar ve ibadetlerle bu günü idrak etmektedir. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Müslümanlar bu gece, günahlarından arınmak için dualar eder.

Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler | Berat kandili nasıl idrak edilmeli?

Berat Kandili gecesinin bereketli bir gece olması sebebiyle, Rahmet gecesi ismiyle de bilinir. Peygamberimizin Berat Kandili gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dua Müslümanlar tarafından merak edildi. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve islam alemi için oldukça önemli bir gecedir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.

PEYGAMBERİMİZİN BERAT KANDİLİ GECESİNDE OKUDUĞU DUA

Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar edilmeli, kaza namazı kılınmalı, Kur'an-ı kerim okunmalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."

dua

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar bulunuyor. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

cami12

BERAT GECESİ OKUNACAK DUALAR

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

Ya İlahel-alemin

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Berat Kandili ne zaman?Berat Kandili ne zaman?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Türkiye'ye özgü mutant virüs var mı? Prof. Dr. Yalçın'dan açıklama

Türkiye'ye özgü mutant virüs var mı? Prof. Dr. Yalçın'dan açıklama

Berat kandili ibadetleri | Berat kandilinde yapılacak ibadetler

İşte Berat kandilinde yapılacak ibadetler...

Boşandığı eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap’a özel koruma tedbiri

Türkiye onu konuşmuştu! İbrahim Zarap hakkında flaş karar

Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün, bugün mü yarın mı?

Berat Kandili ne zaman?

Son Dakika: Bilim Kurulu üyeleri soruları mı yanıtlayacak? Kafaları karıştıran gelişme

Bilim Kurulu üyeleri soruları mı yanıtlayacak?

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.