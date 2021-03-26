Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler | Berat kandili nasıl idrak edilmeli?

Berat Kandili gecesinin bereketli bir gece olması sebebiyle, Rahmet gecesi ismiyle de bilinir. Peygamberimizin Berat Kandili gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dua Müslümanlar tarafından merak edildi. Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in tamamen indirildiği gece olarak bilinir ve islam alemi için oldukça önemli bir gecedir.
Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.
Bu geceyi ganimet bilmeli, tövbe istiğfar edilmeli, kaza namazı kılınmalı, Kur'an-ı kerim okunmalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.
Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim."
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar bulunuyor. Onlar da şöyle;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
Ya İlahel-alemin
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!