HABER

Peygamberler diyarı Urfa’da bayramda alışveriş bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.
İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarına akın etti. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar da rahat bir nefes aldı.
Ramazan Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştuğunu belirten esnaflardan Cahit Taş, “Ramazan Bayramında çok şükür alışveriş oluyor. Vatandaşlar alışveriş yaptığı için mutluyuz. Bayram gayet güzel geçiyor. Vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor” dedi.

“Bayramda çarşıda yoğunluk oluşuyor”
Esnaf Mehmet Reşat ise "Ramazan Bayramı hoş geldi. Vatandaşlar alışverişe çıkmış, mutluyuz. Gelen yerli ve yabancı vatandaşlar alışveriş yapıyor. Çarşı baya kalabalık oldu bu bayramda. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılarSokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar
Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.