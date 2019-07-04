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"Peygamberler Şehri"nin camileri ihya ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından zamana direnen asırlık camiler, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tekrar halkın hizmetine sunuyor - Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı: - "Kentte 5 camide restorasyon çalışması yaptık bunlara 10 milyon lira civarında kaynak ayırdık"

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, inanç turizminin önemli merkezlerinin başında gelen kentte asırlara meydan okuyan ve "ayağa kaldırılamaz" denilen 5 cami, yürütülen restorasyon çalışmasıyla ihya ediliyor.

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp Peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

Ulu Cami başta olmak üzere Fırfırlı Cami, Selahaddin Eyyubi Camisi, Halil-ür Rahman Camisi ve Hasan Paşa Camisi gibi birbirinden eski camiler, mimarisi ve hikayesiyle her dönem ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kentin dört bir köşesinde yürütülen çalışmalarda, zemin güçlendirmesi başta olmak üzere, kubbe, minare, çatı örtüsü, duvarlar ve cami avluları restore ediliyor.

Müdürlük, aralarında 8 asırlık geçmişi bulunan Pazar Camisi'nin de bulunduğu 5 camiyi yaklaşık 10 milyon lirayı bulan maliyetle restore ederek tekrar halkın hizmetine sunuyor.

- "10 milyon lira kaynak ayrıldı"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kadim ve insanlık tarihi açısından en eski şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Palalı, Anadolu'nun en eski ve bilinen camilerinin burada inşa edildiğini anımsattı.

- "Titizlikle çalışmaları sürdürüyoruz"

Palalı, Türkiye'de en fazla caminin bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini vurgulayarak, şu bilgileri aktardı:

"Geçmişten bu yana Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan ecdat yadigarı camiler, malını mülkünü Allah rızası için verenlerin oluşturduğu bir medeniyettir. Bu medeniyeti ileri götürmek ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. Şanlıurfa'da şu anda 5 camide restorasyon çalışması yaptık bunlara da 10 milyon lira civarında kaynak ayırdık. Büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an restorasyon çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü camilerin başında Döşeme, Pazar, Hekimdede, Birecik Mağara ve Siverek Karakeçi Camileri bulunuyor. Kendi kendine yeten ender kurumlardan biri olan vakıflar, devletten ve hazineden yardım almadan restorasyon çalışmalarını tamamlayabilecek kapasitede halkımıza hizmet veriyor."

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