"Peygamberler Şehri"nin camileri ihya ediliyor

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, inanç turizminin önemli merkezlerinin başında gelen kentte asırlara meydan okuyan ve "ayağa kaldırılamaz" denilen 5 cami, yürütülen restorasyon çalışmasıyla ihya ediliyor.

''Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp Peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra geliyor.

Ulu Cami başta olmak üzere Fırfırlı Cami, Selahaddin Eyyubi Camisi, Halil-ür Rahman Camisi ve Hasan Paşa Camisi gibi birbirinden eski camiler, mimarisi ve hikayesiyle her dönem ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kentin dört bir köşesinde yürütülen çalışmalarda, zemin güçlendirmesi başta olmak üzere, kubbe, minare, çatı örtüsü, duvarlar ve cami avluları restore ediliyor.

Müdürlük, aralarında 8 asırlık geçmişi bulunan Pazar Camisi'nin de bulunduğu 5 camiyi yaklaşık 10 milyon lirayı bulan maliyetle restore ederek tekrar halkın hizmetine sunuyor.