Peyman’ın CEO’su Kaan Baral lüks otomobili ile Kuzey Marmara Otoyolunda kazaya karıştı

Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktası Sakarya geçişinde yoğun sis kazayı beraberinde getirdi. Akyazı gişelerinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Lüks otomobili ile kazaya karışan Peyman CEO’su Kaan Baral ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu TEM Otoyolunun Akyazı ilçesinde bulunan bağlantı noktasında yoğun sis kazayı beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sis nedeni ile gişelerin beton bariyerlerini sürücüsü son anda fark eden, içerisinde Peyman CEO’su Kaan Baral’ın bulunduğu 34 AFJ 111 plakalı BMW marka lüks otomobil yavaşladı. Aynı istikamette gelen 34 BYS 118 plakalı Hyundai marka otomobil, 34 BYS 209 plakalı Hyundai marka otomobil önde yavaşlayan BMW marka otomobile daha sonrasında ise bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlere çarpan Hyundai marka otomobillerde bulunan M.Ö. ve H.Ö. isimli 2 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baral, kazayı yara almadan atlatırken 8 geçiş gişesinden 4’ü trafiğe kapatıldı. Araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

