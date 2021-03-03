HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Peyman’ın CEO’su Kaan Baral lüks otomobili ile Kuzey Marmara Otoyolunda kazaya karıştı

Peyman’ın CEO’su Kaan Baral lüks otomobili ile Kuzey Marmara Otoyolunda kazaya karıştı

03.03.2021 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktası Sakarya geçişinde yoğun sis kazayı beraberinde getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktası Sakarya geçişinde yoğun sis kazayı beraberinde getirdi. Akyazı gişelerinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Lüks otomobili ile kazaya karışan Peyman CEO’su Kaan Baral ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu TEM Otoyolunun Akyazı ilçesinde bulunan bağlantı noktasında yoğun sis kazayı beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sis nedeni ile gişelerin beton bariyerlerini sürücüsü son anda fark eden, içerisinde Peyman CEO’su Kaan Baral’ın bulunduğu 34 AFJ 111 plakalı BMW marka lüks otomobil yavaşladı. Aynı istikamette gelen 34 BYS 118 plakalı Hyundai marka otomobil, 34 BYS 209 plakalı Hyundai marka otomobil önde yavaşlayan BMW marka otomobile daha sonrasında ise bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlere çarpan Hyundai marka otomobillerde bulunan M.Ö. ve H.Ö. isimli 2 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baral, kazayı yara almadan atlatırken 8 geçiş gişesinden 4’ü trafiğe kapatıldı. Araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kuaför ve berber çalışma saatleriKuaför ve berber çalışma saatleri
Bakara suresinin anlamı ve faziletiBakara suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Marketlerin açılış kapanış saati kaç oldu?

Marketler kaçta açılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.