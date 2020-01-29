Peynir altı suyundan yenilebilir çevre dostu ambalaj üretildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya, öğrencileriyle birlikte peynir altı suyu ve mısır proteinini kullanarak yenilebilir ambalaj malzemesi üretti. Temas ettiği yiyeceklere karışsa bile zararı olmayan ve plastik ambalaja oranla doğada hızlı yok olabilen ambalaj için patent alındı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya ve ekibi, peynir altı suyu kullanarak yenilebilir, gıda ambalaj malzemesi geliştirdi. Süt endüstrisinde çok fazla açığa çıkan ve yeteri kadar değerlendirilmeyen peynir altı suyunu kullanarak hammaddeyi mısır proteini ile birleştiren ekip, bir ilke imza attı. Temas ettiği yiyeceklere karışsa bile zararı olmayan ve yenilebilen, aynı zamanda esnek ve dayanıklı olan ambalaj malzemesi, testleri başarıyla geçerek patent ile korumaya alındı. Bu proje, atık maddelerden kaynaklanan çevre kirliliği konusunda değerli bir buluş olarak değerlendirildi. Ambalajın aynı zamanda doğada hızlı yok olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Altınkaya, "Hepimizin bildiği gibi petrol türevi plastikler doğada parçalanmadığı için ciddi anlamda çevre kirliliğine yol açıyor. Geri dönüşüm bir alternatif çözüm olarak sunuluyor ancak burada geri dönüşüm maliyetlerinin yüksek olması ve geri dönüşüm oranlarının düşük olması gibi problemler var. Bunların yerine doğada parçalanabilen biyoplastiklerden üretilmiş ambalajlar bir çözüm sunuyor" dedi.

'TAMAMI ONAYLANMIŞ MALZEMELER'

Süt endüstrisinin artığından elde edilen peynir altı suyu tozunu hammadde olarak belirlediklerini ifade eden Prof. Dr. Altınkaya, "1 kilogram peynir üretilirken yaklaşık 10 litre süt kullanılıyor ve bu sütün yüzde 90'ı peynir altı suyu olarak açığa çıkıyor. Şu anda bu peynir altı suyu tozu Türkiye'de gıdalara katkı maddesi olarak ilave ediliyor. Protein oranını artırmak için enerji içeceğine ekleniyor. Bu işe başladığımızda aşmamız gereken iki güçlük vardı. Ambalajın mekanik olarak dayanıklı olmasını sağlamamız ve geliştirdiğimiz ambalajın nem geçirgenliğini kontrol etmemiz gerekiyordu. Biz bu patentlenen çalışmamızda iki teknik güçlüğü aştık. Bunun için nanoteknolojinin bize sunduğu fırsatlardan yararlandık. Biz bu çalışmayı başlattığımızda insan sağlığı üzerindeki etkilerini dikkate aldık. Geliştirdiğimiz ambalaj malzemesinin üretiminde kullanılan bütün hammaddeler Amerikan Gıda ve İlaç Birimi tarafından gıda ambalajı üretiminde kullanılabilirliği onaylanmış olan malzemelerdir" diye konuştu.

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