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Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Mersin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonunda 1 kilogram 800 gram toz esrar bulundu, 8 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerince bir yolcu otobüsündeki aramada peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram 800 gram toz esrar ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki aramada, peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram 800 gram toz esrar ele geçirildi.

Peynir bidonunun sahibi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülenlere yönelik operasyonda da 7 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

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Mersin peynir bidonu toz esrar uyuşturucu

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