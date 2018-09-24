Peynir bidonundan eroin çıktı

Erzurum'da yolcu otobüsünün bagajında peynir bidonuna gizlenmiş 10 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşkale yol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptıkları aramada bagajdaki peynir bidonunda peynirlerin altına paketlenmiş 10 kilo 730 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili bagajın sahibi F. M, gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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