Peynir ekmek sevenler dikkat! Küflenmiş ekmek ve peynirlerle nasıl baş edeceksiniz?

Çok lezzetli bir sandviç hazırladınız. Ama o da ne, ekmeğin üzerinde yeşil renkte bir yuvarlak var. Sandviç ekmeğiniz küflenmeye başlamış bile! Kararınız ne olur? Bu ufak küflenmeye aldırmadan lezzetli sandviçinizi yemek mi yoksa tamamını çöpe atmak mı? Gelin, bu tarz durumlarda neler yapabileceğinize hep birlikte göz atalım.
Küflü ekmeğin küflü kısmını yemek doğru bir davranış değil çünkü küflü ekmek milyonlarca mantar vb. organizmanın istila ettiği bir beslenme alanı!
Bu mantarlar ekmekle beslenir ve zehirli atık üretme potansiyeline sahiptir.
Ekmeğinizin dilimli olması küflenen bir parçanın diğerlerine taşınmasına engel olmasa da küfler daha yavaş şekilde yayılır. Yine de ekmeğin küflü kısmını atıp yemek doğru değildir.
Peynir küfleri halk arasında faydalı olarak bilinir. Bunun nedeni penisilin denilen antibiyotiğin bu küflerden üretilmesidir. Ancak bir küfün antibiyotik olması için belirli işlemlerden geçmesi gerekir. Küfün ham şekli faydalı değildir.
Diğer bütün küflerde olduğu gibi peynir küflerinin içinde de aflatoksin denilen bir zehir bulunur. Başta karaciğeriniz olmak üzere bu küfler vücuttaki bazı organlara azımsanamayacak kadar zararlı etkiler verir. Ayrıca kansorejen etkisi de bulunur.
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