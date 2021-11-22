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Peynir ekmek sevenler dikkat! Küflenmiş ekmek ve peynirlerle nasıl baş edeceksiniz?

22.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küflü ekmek ve peynirle nasıl baş etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bu konuda herhangi bir bilginiz yoksa bu yazı tam da size göre! Küflenen ekmek ve peyniri küflenme oranına göre kullanabilmeniz mümkün. Hatta bu küfün zaman zaman faydalı olabildiği durumlar bile var! Küflenen ekmek ve peyniri nasıl tüketebileceğinize gelin, birlikte bakalım.

Peynir ekmek sevenler dikkat! Küflenmiş ekmek ve peynirlerle nasıl baş edeceksiniz?

Çok lezzetli bir sandviç hazırladınız. Ama o da ne, ekmeğin üzerinde yeşil renkte bir yuvarlak var. Sandviç ekmeğiniz küflenmeye başlamış bile! Kararınız ne olur? Bu ufak küflenmeye aldırmadan lezzetli sandviçinizi yemek mi yoksa tamamını çöpe atmak mı? Gelin, bu tarz durumlarda neler yapabileceğinize hep birlikte göz atalım.

KÜFLÜ EKMEK YEMEK SAĞLIĞA ZARAR VERİR Mİ?

  • Küflü ekmeğin küflü kısmını yemek doğru bir davranış değil çünkü küflü ekmek milyonlarca mantar vb. organizmanın istila ettiği bir beslenme alanı!

  • Bu mantarlar ekmekle beslenir ve zehirli atık üretme potansiyeline sahiptir.

  • Çoğu küf, mikotoksin adı verilen zehirler üretir. Bu zehirlerin alımı yüksek dozda olursa karaciğerde çeşitli sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

SADECE KÜFLÜ DİLİMİ YA DA KÜFLÜ KISMI ATIP YEMEK DOĞRU MU?

  • Ekmeğinizin dilimli olması küflenen bir parçanın diğerlerine taşınmasına engel olmasa da küfler daha yavaş şekilde yayılır. Yine de ekmeğin küflü kısmını atıp yemek doğru değildir.

  • Küfün tüm besine yayılması ve sonrasında yenmesi, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır, iç organlarda ve özellikle karaciğerde sorunlara yol açar. Bu durum insanı ölüme götürecek derecede tehlikeli bir boyuta ulaşabilir!

KÜFLÜ PEYNİR SAĞLIKLI MI?

  • Peynir küfleri halk arasında faydalı olarak bilinir. Bunun nedeni penisilin denilen antibiyotiğin bu küflerden üretilmesidir. Ancak bir küfün antibiyotik olması için belirli işlemlerden geçmesi gerekir. Küfün ham şekli faydalı değildir.

  • Diğer bütün küflerde olduğu gibi peynir küflerinin içinde de aflatoksin denilen bir zehir bulunur. Başta karaciğeriniz olmak üzere bu küfler vücuttaki bazı organlara azımsanamayacak kadar zararlı etkiler verir. Ayrıca kansorejen etkisi de bulunur.

  • Fakat küçük bir kısmı küflenmiş olan peynirin küflü kısmını tamamen yok ederseniz geri kalanını yiyebilirsiniz.
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