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Peynir kovalarında 5 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 18:49 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 43 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 43 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 3 Şubat 2019 günü Yüksekova ilçesinden Van istikametine gitmekte olan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada, peynir kovalarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 43 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 bin 55 TL ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Öte yandan, 28 Ocak ile 4 Şubat 2019 tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 690 paket sigara ve 192 kilogram çay ele geçirildi.

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