Peynir kovalarında uyuşturucu bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada peynir kovalarına gizlenmiş 5 kilo 43 gram eroin ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesinden Van'a giden yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir kovalarına gizlenmiş 5 kilo 43 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 bin 55 lira ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

