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Peynir sahtekarları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Adana’nın Aladağ ilçesinde satmak için hazırladıkları bidonun üst tarafına peynir koyup altını nişasta ile doldurduğu öne sürülen 3 zanlı yakalandı.Aladağ’da peynir satan seyyar satıcıların vatandaşları dolandırdıkları ihbarı üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıldam Mahallesi’nde çalışma başlatıldı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde satmak için hazırladıkları bidonun üst tarafına peynir koyup altını nişasta ile doldurduğu öne sürülen 3 zanlı yakalandı.
Aladağ’da peynir satan seyyar satıcıların vatandaşları dolandırdıkları ihbarı üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıldam Mahallesi’nde çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri mahalledeki seyyar satıcıları tek tek kontrol etti. Jandarmanın seyyar satıcıların araçlarında yaptığı aramalarda üst bölümü peynir, alt bölümü nişasta ile karıştırılarak peynir görüntüsü verilmiş 37 bidon içerisinde 260 kilo sahte peynir ele geçirildi.
Sahte peynir imha edilmek üzere Aladağ İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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