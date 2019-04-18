Peynir üreticileri festivalde buluştu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilki düzenlenen Peynir Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Manyas'ın loru, Varto'nun keçi peyniri, Divle'nin obruk peyniri, Yozgat'ın çanak peyniri gibi Türkiye'den 193 çeşit peynir sergileniyor. Festivalde kendi peynirini yapmak isteyenler de ücretsiz workshoplara katılarak, peynir yapmayı öğreniyor.

İstanbul Peynir Festivali Organizasyon Sorumlusu Levent Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalle, Türkiye'deki bütün peynir üreticilerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Festival hazırlıklarının bir yıl sürdüğünü belirten Karaçay, şunları kaydetti:

"Festivalde amacımız, Türkiye'de yöresel peynir üretimi yapan, bu ürettiği peyniri başka yöredekilere tattırma imkanı bulamayan yöneticileri bir araya toplayıp, onların bu ürünlerini tanıtma imkanı sağlamak. Festivale Türkiye'den 110 üretici firma katıldı. Hollanda, Fransa gibi ülkelerde peynir tüketimi kültür haline geldi. Bizde sadece kahvaltıda tüketilen bir ürün. Enteresandır onlarda 90-100 çeşit varken, bizim 200 üzerinde çeşidimiz var. Ama tükettiğimiz peynir sayısı kısıtlı. Bunun sebebi de doğru bir pazarlama yöntemi yok, üreticiler tanıtım imkanı bulamıyor. Bu tür festivaller bunun önünü açacak, üreticiler de bu konuda oldukça memnun. Katılımcılar ve ziyaretçilerimiz, farklı tatları aynı yerde bulma imkanı buluyorlar. Peynir seven herkesi 4 gün sürecek fuarımıza davet ediyorum."