Peynir üreticileri festivalde buluştu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilki düzenlenen Peynir Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Manyas'ın loru, Varto'nun keçi peyniri, Divle'nin obruk peyniri, Yozgat'ın çanak peyniri gibi Türkiye'den 193 çeşit peynir sergileniyor. Festivalde kendi peynirini yapmak isteyenler de ücretsiz workshoplara katılarak, peynir yapmayı öğreniyor.
İstanbul Peynir Festivali Organizasyon Sorumlusu Levent Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalle, Türkiye'deki bütün peynir üreticilerini bir araya getirdiklerini söyledi.
Festival hazırlıklarının bir yıl sürdüğünü belirten Karaçay, şunları kaydetti:
"Festivalde amacımız, Türkiye'de yöresel peynir üretimi yapan, bu ürettiği peyniri başka yöredekilere tattırma imkanı bulamayan yöneticileri bir araya toplayıp, onların bu ürünlerini tanıtma imkanı sağlamak. Festivale Türkiye'den 110 üretici firma katıldı. Hollanda, Fransa gibi ülkelerde peynir tüketimi kültür haline geldi. Bizde sadece kahvaltıda tüketilen bir ürün. Enteresandır onlarda 90-100 çeşit varken, bizim 200 üzerinde çeşidimiz var. Ama tükettiğimiz peynir sayısı kısıtlı. Bunun sebebi de doğru bir pazarlama yöntemi yok, üreticiler tanıtım imkanı bulamıyor. Bu tür festivaller bunun önünü açacak, üreticiler de bu konuda oldukça memnun. Katılımcılar ve ziyaretçilerimiz, farklı tatları aynı yerde bulma imkanı buluyorlar. Peynir seven herkesi 4 gün sürecek fuarımıza davet ediyorum."
- Peynir Festivali
Ulusal markaları, yerel üreticileri, akademisyenleri, araştırmacı ve yazarları bir araya getiren festival, 21 Nisan'a kadar İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
Festivalde, zengin peynir çeşitliliğine sahip olan Türkiye'de üretilen 193 çeşit peynir bir arada tadılabiliyor. Ulusal peynir firmaları, yeni ürünlerini ilk kez bu festivalde beğeniye sunuyor.
Festival süresince ziyaretçiler, profesyonel aşçılar etkinlik alanında peynirli tarifleriyle şovlarını sergileyebiliyor. Peynir otoriteleri festival alanında stantları gezerek tadımlar yaparken, uzman doktorlar peynirin sağlıklı yaşam için önemini anlatacak.
200'e yakın peynir çeşidiyle bir peynir cenneti olan Türkiye'nin, yaklaşık 27 milyar dolarlık uluslararası peynir ticaretindeki payı 160 milyon dolar civarında. Ülke çapında irili ufaklı ve yerel düzeyde bine yakın üretici bulunuyor. Sektörde, aile işletmeleriyle birlikte yaklaşık 400 bin kişi istihdam ediliyor. Yıllık üretim miktarıysa ortalama 660 bin ton.
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