Peynir yüzünden kocasını mahkemeye verdi, eşine verilen ceza şaşırttı!

İstanbul'da yaşayan G.A. isimli kadın, kahvaltıda kocasının Ardahan'dan getirdiği kaşar peyniri ve tereyağını yedikten sonra rahatsızlandı. Vücudunda şişlik, ağrı ve kaşıntı olduğunu oluştuğunu söyleyen kadın, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi M.A.’dan şikayetçi oldu.
“PEYNİRE BİR ŞEY KATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM”
Sözcü'de yer alan habere göre; Kadın savcılıktaki ifadesinde “Kocamın Ardahan Göle'den getirdiği kaşar peyniri ve tereyağına bir şey kattığından şüpheleniyorum. Çünkü tereyağı ve peyniri yedikten sonra rahatsızlandım. Vücudumda şişlik ve aşırı kaşıntı oldu.
Kocamdan hem şikayetçi hem davacıyım” dedi.
“KÖTÜ SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNMA”
Kadın, kocası M.A. hakkında mahkemenin “Kadına karşı şiddetin önlenmesi” kanunu kapsamında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Kadının talebini yerinde bulan İstanbul Aile Mahkemesi, M.A'nın karısına bir ay süreyle kötü söz ve davranışta bulunmamasına hükmetti.
AYNI EVDE YAŞIYORLAR AMA…
Mahkeme çiftin aynı evde yaşamaya devam etmesinden dolayı uzaklaştırma tedbiri uygulamadı. Ancak M.A. bu süre içinde eşine kötü bir davranışta bulunursa hakkında üç gün zorlama hapsi uygulanacak.
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