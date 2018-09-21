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Peynir yüzünden kocasını mahkemeye verdi, eşine verilen ceza şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan G.A. isimli kadın kocasının eve aldığı peynir yüzünden, eşini savcılığa şikayet etti. Hızını alamayan kadın, ardından mahkemeye başvururak kocasının evden uzaklaştırılması istedi. Mahkeme uzaklaştırma kararı vermedi ancak kocaya "Eşine kötü davrasırsan hapse atılacaksın" dedi. Bu arada çift aynı evde yaşamaya ve kahvaltı yapmaya devam edecek. İşte trajikomik olayın detayları...

Peynir yüzünden kocasını mahkemeye verdi, eşine verilen ceza şaşırttı!

İstanbul'da yaşayan G.A. isimli kadın, kahvaltıda kocasının Ardahan'dan getirdiği kaşar peyniri ve tereyağını yedikten sonra rahatsızlandı. Vücudunda şişlik, ağrı ve kaşıntı olduğunu oluştuğunu söyleyen kadın, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi M.A.’dan şikayetçi oldu.

“PEYNİRE BİR ŞEY KATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM”

Sözcü'de yer alan habere göre; Kadın savcılıktaki ifadesinde “Kocamın Ardahan Göle'den getirdiği kaşar peyniri ve tereyağına bir şey kattığından şüpheleniyorum. Çünkü tereyağı ve peyniri yedikten sonra rahatsızlandım. Vücudumda şişlik ve aşırı kaşıntı oldu.
Kocamdan hem şikayetçi hem davacıyım” dedi.

“KÖTÜ SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNMA”

Kadın, kocası M.A. hakkında mahkemenin “Kadına karşı şiddetin önlenmesi” kanunu kapsamında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verilmesini istedi. Kadının talebini yerinde bulan İstanbul Aile Mahkemesi, M.A'nın karısına bir ay süreyle kötü söz ve davranışta bulunmamasına hükmetti.

AYNI EVDE YAŞIYORLAR AMA…

Mahkeme çiftin aynı evde yaşamaya devam etmesinden dolayı uzaklaştırma tedbiri uygulamadı. Ancak M.A. bu süre içinde eşine kötü bir davranışta bulunursa hakkında üç gün zorlama hapsi uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
peynir mahkeme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
neyden teyyafre.selam soyle o yare..millet ekmek derdinde şunlar ne dertte...bu kadar hak verirlirse kadinlara olacagi
bu kadın kaşınıyor.erkek yedirir giydirir gezdirir.ama yaranamaz.bir karısına birde kaynanasına.ya oğlum boşa gitsin be.....kararı veren hakimde iyi nyetli hani.........................................................................................................................................
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