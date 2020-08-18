Peynirsiz kuymak tarifi (Artvin yöresi): Sadece 3 malzemeli enfes bir lezzet!

Peynirsiz kuymak olur mu derseniz size lezzetli bir evet cevabı verebiliriz. Kaymak kullanarak hazırladığımız 3 malzemeli peynirsiz kuymak tarifi, denemeniz gereken bir lezzet diye düşünüyoruz. Detayları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz...

PEYNİRSİZ KUYMAK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

200 gram kuymak

Bir çay bardağı su

3 yemek kaşığı mısır unu

Tuz

PEYNİRSİZ KUYMAK NASIL YAPILIR?

İlk olarak kuymağı orta ateşte tencerede eritin. Tamamen eridikten sonra üzerine unu ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırın.

Tuzu da tencereye kattıktan sonra unu eritene kadar pişirin. Ardından suyunu ilave edin. Ancak suyu yavaş bir şekilde eklemeye özen gösterin ve bir yandan da karıştırın. Yaklaşık 5 dakika sonra peynirsiz kuymak tarifiniz hazır.

