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Peyroni hastalığı nedir? Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun! İşte tedavisi

26.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peyroni hastalığı sonradan oluşan penis eğriliğidir. Hastalığı bulan kişi tarafından adını almıştır. Penisteki sert plak oluşmasıyla birlikte eğrilik oluşmaktadır. Zorlayıcı cinsel ilişki sonrasında kireçlenmeye bağlı olarak sertlik oluşmaktadır. Penis sertlik nedeniyle eğilmektedir.

Peyroni hastalığı nedir? Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun! İşte tedavisi

Altı ay bir yıla yakın bir sürede ilaç tedavisi uygulanır.İlaç tedaviside gereken tedavi sağlanamazsa eğer cerrahi yönteme başvurulur.

PEYRONİ HASTALIĞINDA İLAÇLA TEDAVİ NASIL YAPILIR?

Peyroni hastalığı sonradan oluşan penis eğriliğidir. Eğer hasta lezyon oluştuğundan itibaren hemen doktora başvurursa ilaç tedavisine başlanır.

Altı ay, bir yıla yakın olarak ilaçlar kullanılır.

Lezyonların ilerlemesini geriletmek amacıyla lezyon içerisine direkt olarak belirli dönemlerde enjeksiyon ile insülin uygulanır.

Bu tedavilerle eğrililk düzelmiyorsa,ağrı varsa ve cinsel hayatta sorun olmaya devam ediyorsa bu hastalarda cerrahi işlem uygulamasına geçilir.

PEYRONİ HASTALIĞINDA PLAK ÜZERİNDE İLAÇ UYGULAMASI NEDİR?

Peyroni hastalığı sonradan oluşan penis eğriliğidir.Penisin etrafını saran kılıfta oluşan plak nedeniyle penis plağın oluştuğu yöne doğru eğilmektedir.

Bu eğrilik artarsa cinsel ilişkide sıkıntı yaşama ve ereksiyon halinde ağrı duyma gibi rahatsızlık meydana gelir.

Bu durumlarda hastaya ağızdan ilaç uygulamaları ve çeşitli enjeksiyon tedavileri vardır.

Günümüzde tek bir tedavi şekli yoktur.Doktor ve hastanın tercihine göre tedavi seçilir.

PEYRONİ HASTALIĞINDA ŞOK DALGA TEDAVİSİ NEDİR?

Peyroni hastalığı sonradan oluşan penis eğriliğidir. Ağızdan alınan ilaç uygulamaları,eğriliğin olduğu lezyona ilaç uygulamarı,cerrahi tedavi ve şok tedavisi dediğimiz bir tedavi seçeneği vardır.

İlişkiye girememe,ereksiyon sırasında peniste ağrı ve plağa bağlı olarak da bazı hastalarda ereksiyon kaybı yaşanabilir.

Verilen ilaç tedavileri ile amaç eğriliğin düzeltilmesidir.

Şok tedavisinde lezyon üzerine belli günlerde seanslar ile şok dalga tedavisi uygulanmaktadır.

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