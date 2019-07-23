Peyzaj çalışması yapan işçiler ceset buldu

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bulunan yeşillik alanda peyzaj çalışması yapan belediye işçileri yerde bir erkek cesedi buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan yeşillik alanda peyzaj çalışması yapan belediye işçileri, yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs gördü. İşçiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölen kişinin 1960 doğumlu Latif Aytürk olduğunu belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.



