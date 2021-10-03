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Peyzaj teknikeri kardeşler anlaşamayınca tesisatçıyı yaraladı

03.10.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde, peyzaj teknikeri 3 kardeş, para verip iş yaptıramadıklarını öne sürdükleri tesisatçı F.A.'yı (41) tabancayla yaraladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tandoğan Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi. F.A., iddiaya göre sulama tesisatı yapmak için görüştüğü ancak anlaşmazlık yaşadığı peyzaj teknikeri V.B., F.B. ve S.B. isimli 3 kardeşi telefonda evinin önüne çağırdı.

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SİLAHLA YARALADI

4 kişi arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre; S.B. beraberinde getirdiği tabanca ile F.A.'ya ateş etti. F.A., omzuna isabet eden kurşunla yaralanırken, 3 kardeş ise olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Mahallelinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli 3 kardeş ise polis ekiplerinin araştırması sonucu bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

PARA VERİP İŞ YAPTIRAMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Yapılan sorguda Kızılcahamam ilçesindeki park ve bahçelerde peyzaj işi yaptıklarını belirten şüpheliler, F.A.'ya park ve bahçelerin sulama tesisatını yapması için bir miktar para verdiklerini; ancak işin yapılmadığını öne sürdü. F.A. ile telefonda görüştüklerinde kendilerine hakaretler edildiğini iddia eden şüpheliler, kendilerini evinin önüne çağırdığını ve tartıştıkları esnada; F.A.'nın kendilerine saldırması üzerine S.B.'nin babasına ait tabancayla iki el ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçtıklarını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Sincan ilçesi
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