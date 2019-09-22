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Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Geçen seneden bu seneye hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında büyük fark var. Önümüzdeki sene festivali uluslararası olarak yapma niyetindeyiz. Çevre ülkelerden katılımcı ve ziyaretçiler bekleyeceğiz"

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali" sona erdi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle Kırkpınar mevkisinde özel hazırlanan alanda gerçekleştirilen festivalde, çalı ve ağaç grubu süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri yer aldı.

Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iç pazar ile dış pazar tüketici odaklarının bir araya geldiği, yurt içi ve dışından 140 firmanın katıldığı 4 gün süren festival, sona erdi.

- "Sakarya'mız bu işin biçilmiş kaftanı"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl etkinliğin ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

Etkinliği her sene büyüterek sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Altuğ, şöyle konuştu:

"Geçen seneden bu seneye hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında büyük fark var. Önümüzdeki sene festivali uluslararası olarak yapma niyetindeyiz. Çevre ülkelerden katılımcı ve ziyaretçiler bekleyeceğiz. Festivali burada yapmamızın sebebi, Sakarya'mız bu işin biçilmiş kaftanı, 20-25 yıldır çok ciddi üretim yapan firmalarımız var. 15 bin dekarda yaklaşık 500 firmamız dış mekan süs bitkisi üretiyor ve dış mekan süs bitkiciliği anlamında Türkiye'de lider şehir konumundayız. Bu durumumuzu sürdürmek arzumuz var."

Altuğ, ülkenin ekonomik anlamda sıkıntılı süreçten geçtiğini, en fazla etkilenenlerden birinin de dış mekan süs bitkiciliği sektörü olduğunu dile getirerek, "Bu festival bu darboğazdan çıkış için bir süreç olacaktır. Ürünlerimizi tanıtıyoruz, insanlar geliyor, beğeniyor. En azından insanlar Sakarya'da bu işin olduğuna dair bilgiye sahip oluyor. Onun için de memnunuz. İnşallah seneye çok daha iyisini başaracağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali

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