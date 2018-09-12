Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak

Kentin süs bitkiciliği alanında Türkiye'nin önde gelen yerlerinden olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Daha önce büyükşehirlerden başlamak suretiyle peyzaj önem kazandı. Halk değer verdi, takdir etti ve bu sayede belediye başkanları şehirleri adeta cennete çevirdiler. Bu işin reytingi yükseldikçe belediyeler de büyük çaplı alımlar yapmaya başladılar ama bu alımlar maalesef yurt dışından yapılıyorlardı ve maalesef kucak dolusu döviz veriyorduk biz yurt dışına belediyeler aracılığıyla. Pazarın genişlediği ve artık iç piyasaya da önem verildiği dönemde böyle bir tanıtım faaliyeti son derece önemliydi. Bir şeyler üretebilirsiniz ama pazarlamak, satmak, yerine göre üretimden de önemli. Sakarya'nın fidancıları artık ihracata da başladılar. Gittikçe rağbetin arttığı Sapanca'nın güzel bir tesise kavuşuyor olması Sapanca'ya son derece katma değer oluşturacak bir mekan olacak." dedi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen festival tanıtım toplantısında konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, festivalin ilçeye ve kente çok faydalı olacağını söyledi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde özel olarak hazırlanan 40 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek festivale 150 firma ile 12 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Sakarya'da 26-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde, sektörde faaliyet gösteren paydaşlar ile yurt içi ve yurt dışı tüketici odakları bir araya gelecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ da festival için emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, organizasyonun her yıl devam etmesi temennisinde bulundu.

Kentteki üretimin hem Türkiye'ye hem de yakın ülkelere pazarlanması anlamında festivalin büyük iş yapacağını vurgulayan Altuğ, "Festivali düzenleyeceğimiz alan yalnızca bu festival süreci boyunca Sapanca ve Sakarya'ya faydalı olmayacak inşallah başka organizasyonların da yapılmasını sağlayacak bir alan. O anlamda Sapanca ve Sakarya için de çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise turizm yolunda her geçen gün mesafe alarak farklı sektörlerde her yönüyle değişik etkinliklere imza attıklarını kaydetti.

Festival alanının özel olarak hazırlanmasından bahseden Yılmazer, "40 bin metrekare üzerinde olan fuar ve ayrıca 10 bin metrekare otoparkıyla Sapanca'mıza, Sakarya'mıza ve bölgemize hitap edebilecek ulusal, uluslararası fuar, festival ve etkinliklere ev sahibi olabilecek Sapanca Gölü'nün hemen yanında ve yeşillik içerisinde bulunan bir destinasyona sahip yer. Bunu iyi bir şekilde değerlendirerek halkımıza ve tüm insanlığa en iyi bir şekilde hizmet edebilmek için çalışıyoruz." diye konuştu.