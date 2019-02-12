PFAPA Sendromu, tekrarlayan ateşlere dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, PFAPA Sendromunun çoğunlukla erken çocukluk dönemini etkilediğini belirterek, "Ateş atakları çok ani başlar. Hastalıkta ateş 38,9-40 derece arasında seyreder. Bazı çocuklar daha hafif seyirli bulgular gösterirken bazılarında başka semptomlar tabloya eklenebilir. Bunlar aşırı halsizlik karın ağrısı kusma ishal baş ağrısı gibi bulgular olabilir" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen PFAPA Sendromu hakkında bilgi verdi. PFAPA’nın ağız içi ülserler, boğaz ağrısına yol açan farenjit, boyundaki lenf bezlerinde büyüme ve tekrarlayan (döngüsel) ateş atakların birlikteliği için kullanılan İngilizce tıbbi bir terim olduğunu belirten Dr. Türkmen, "Farenjit ve adet ile birlikte olan periyodik ateş türüdür. İlk olarak 1987’de tanımlanmış olup çoğunlukla erken çocukluk dönemini etkiler. Hastalığın başlangıcı 5 yaşın altı olup kronik seyirlidir. Ancak iyi huylu (selim) seyirli bir hastalıktır ve zaman geçtikçe düzelme gösterebilir. PFAPA hastalığının sıklığı bilinmemekle beraber sanıldığından daha yaygın olduğu düşünülmektedir. Hastalığın sebebi de bilinmemektedir. Ataklar sırasında yapılan Strep A Testi ve Boğaz Kültürü gibi tetkiklerde herhangi bir enfeksiyon ajanına rastlanmaz. Bu durum daha çok ateşli ataklar sırasında vücudun bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon vererek boğaz iltihabı ağızda aftlar ve lenf bezlerinde büyümeye yol açacak enflamatuar (iltihaplı) bir cevaba yol açmasına bağlanabilir, edinilen enfeksiyonlar hastalığı tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.