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PFG ve General Atlantic, Türkiye'de yatırım için Zingat'ı seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

PFG ve General Atlantic, Zingat'a sermaye artışı şeklinde yaklaşık 65 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yedi ülkede lider emlak platformlarına sahip Propertyfinder Group (PFG), yeni ortağı General Atlantic ile birlikte Türkiye’nin hızlı büyüyen gayrimenkul ve bilgi pazarlama platformu Zingat’a yeni bir yatırım yaptı.

Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, PFG ve General Atlantic, Zingat'a sermaye artışı şeklinde yaklaşık 65 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi.

En son yatırım neticesinde Dubai merkezli Propertyfinder Group’un Zingat’taki hisse oranı yüzde 36,65 oldu.

PFG’nin ortakları arasında yer alan General Atlantic şirketinden Tom Hussey, Zingat’ın Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılacak. Dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonları arasında yer alan General Atlantic, Türkiye’de daha çok Yemeksepeti’ne yaptığı yatırımla tanınıyor.

- "PFG’nin yeni yatırımı Türkiye’nin çekici bir pazar olduğunun göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, Propertyfinder Group'un Zingat’taki hisselerini artırması ile ilgili şunları kaydetti:

"Propertyfinder'ın bu yeni yatırımı ve ortakları General Atlantic'in Yönetim Kurulumuza katkı sağlamasına vesile olması, Türkiye'nin hâlâ çok çekici bir pazar olduğunun ve Türkiye gayrimenkul pazarını bir dünya oyuncusu yapma hedefimizde doğru adımlarla ilerlediğimizin birer göstergesidir. Yatırımla sağlanan kaynak sayesinde önümüzdeki dönem, Zingat ziyaretçilerinin doğru gayrimenkule ulaşması ve gayrimenkul profesyonellerinin daha verimli çalışabilmelerine yardımcı olmak amacıyla ürün ve hizmetlerimizi genişletmek ve geliştirmek için daha güçlü ve hızlı adımlarla ilerleyeceğiz."

PFG'nin Kurucusu ve CEO'su Michael Lahyani, "Zingat ile ortaklığımız başarısını ziyadesiyle kanıtlarken, bizim Türkiye gayrimenkul piyasasına ve ekonomisine güvenimizi pekiştirdi. Yatırımımızı artırma kararı almamızda, Zingat’ın Türkiye’de sergilediği başarılı performans etkili oldu. Zingat’taki yatırımımızı büyütme yönündeki adımımız aynı zamanda PFG olarak MENAT(Orta Dogu ve Türkiye) bölgesindeki pazar payımızı artırma vizyonumuzla da uyum içinde." ifadelerini kullandı.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Zingat Yönetim Kurulu Başkanı İzi Adato ise "Başarılı bir büyüme gösteren Zingat’ın büyümesini hızlandırmak için PFG’nin ek sermaye ile hisse payını artırması; gerek yabancı yatırımcının Türkiye pazarı ve ekonomisine gerekse de Doğuş Grubu’na olan güvenin bir sonucudur. Ortakları arasında General Atlantic gibi bir dünya devini de bulunduran PFG ile beraber Zingat’ı pazar lideri yapacağımıza olan inancımız tamdır." bilgisini verdi.

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