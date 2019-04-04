PFG ve General Atlantic, Türkiye'de yatırım için Zingat'ı seçti

İSTANBUL (AA) - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yedi ülkede lider emlak platformlarına sahip Propertyfinder Group (PFG), yeni ortağı General Atlantic ile birlikte Türkiye’nin hızlı büyüyen gayrimenkul ve bilgi pazarlama platformu Zingat’a yeni bir yatırım yaptı.

Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, PFG ve General Atlantic, Zingat'a sermaye artışı şeklinde yaklaşık 65 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi.

En son yatırım neticesinde Dubai merkezli Propertyfinder Group’un Zingat’taki hisse oranı yüzde 36,65 oldu.

PFG’nin ortakları arasında yer alan General Atlantic şirketinden Tom Hussey, Zingat’ın Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılacak. Dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonları arasında yer alan General Atlantic, Türkiye’de daha çok Yemeksepeti’ne yaptığı yatırımla tanınıyor.

- "PFG’nin yeni yatırımı Türkiye’nin çekici bir pazar olduğunun göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, Propertyfinder Group'un Zingat’taki hisselerini artırması ile ilgili şunları kaydetti: