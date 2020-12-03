Pfizer: ‘‘2021’in Sonuna Kadar İhtiyaçtan Fazla Aşı Üretilecek’’

Corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği aşının acil kullanım izni için ABD’de onay bekleyen Pfizer firmasının yönetim kurulu başkanı Albert Bourla, 2021 yılının sonuna kadar Corona virüsüyle mücadelede ihtiyaç duyulandan fazla aşının üretilmiş olabileceğini söyledi.
Corona virüsü aşı stoğunun ilk aşamada kısıtlı olması bekleniyor. Bu nedenle ülkeler hangi grupların aşıyı önce olacağı konusunda planlama yapmaya çalışıyor.
Bourla’nın Çarşamba günkü açıklaması Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşıya İngiltere tarafından acil durumda kullanma izni verilmesinin ardından geldi. Pfizer ve BioNTech, üçüncü aşama klinik deneylerinin verilerine göre geliştirdikleri aşının yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı.
Üretim kapasitesini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bourla, ‘‘2021’in sonunda elimizde ihtiyacımızdan fazla doz olacağına eminim’’ dedi. Bourla esas zorluğun üretim kapasitesini gelecek birkaç ay içinde arttırmak olduğunu belirtti.
İngiltere’nin ilaç denetim kurulu Pfizer’in acil durumda kullanım iznini, şirketin son aşama klinik deneylerinin verilerini kamuoyuyla paylaşmasından 23 gün sonra verdi. Aşının İngiltere’de gelecek hafta uygulanmaya başlaması bekleniyor.
ABD ve AB’nin denetim kurulları ise henüz Pfizer’in aşısına onay vermedi.
Bourla, hükümetlere aşı uygulamasının yanı sıra salgına karşı uygulanan diğer önlemlerin hafifletilmemesi çağrısında bulundu. Aşının salgınla mücadeledeki araçlardan biri olduğunu söyleyen Bourla, en etkili ve etkisi en kalıcı araç olduğunu ekledi.
Bourla, ‘‘Normale döneceğimiz zaman uzak olmasa da kesinlikle şimdi değil’’ dedi.
Bourla ‘‘Hükümetler çok stratejik şekilde ilerlemeli ve uzmanları dinlemeli’’ ifadesini kullandı.
Pfizer aşının ABD’de acil durumda kullanılması için onay başvurusunu 20 Kasım’da yapmıştı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi FDA’ın danışmanları 10 Aralık’ta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri aşının acil durumda kullanılmasını onaylamayı değerlendirecek.
Pfizer Aralık ayında küresel çapta 50 milyon doz aşıyı hazır etmeyi planlıyor. Pfizer'ın geliştirdiği aş iki doz şeklinde uygulanıyor. 50 milyon doz aşının yarısının, yani 12 milyon 500 bin kişiye yetecek miktarda aşının Amerika için ayrılması hedefleniyor.
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