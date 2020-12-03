Pfizer: ‘‘2021’in Sonuna Kadar İhtiyaçtan Fazla Aşı Üretilecek’’

Corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği aşının acil kullanım izni için ABD’de onay bekleyen Pfizer firmasının yönetim kurulu başkanı Albert Bourla, 2021 yılının sonuna kadar Corona virüsüyle mücadelede ihtiyaç duyulandan fazla aşının üretilmiş olabileceğini söyledi.

Corona virüsü aşı stoğunun ilk aşamada kısıtlı olması bekleniyor. Bu nedenle ülkeler hangi grupların aşıyı önce olacağı konusunda planlama yapmaya çalışıyor.

Bourla’nın Çarşamba günkü açıklaması Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşıya İngiltere tarafından acil durumda kullanma izni verilmesinin ardından geldi. Pfizer ve BioNTech, üçüncü aşama klinik deneylerinin verilerine göre geliştirdikleri aşının yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı.

Üretim kapasitesini arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bourla, ‘‘2021’in sonunda elimizde ihtiyacımızdan fazla doz olacağına eminim’’ dedi. Bourla esas zorluğun üretim kapasitesini gelecek birkaç ay içinde arttırmak olduğunu belirtti.

İngiltere’nin ilaç denetim kurulu Pfizer’in acil durumda kullanım iznini, şirketin son aşama klinik deneylerinin verilerini kamuoyuyla paylaşmasından 23 gün sonra verdi. Aşının İngiltere’de gelecek hafta uygulanmaya başlaması bekleniyor.