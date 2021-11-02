Pfizer 65 Milyar Dolarlık Aşı Satışı Bekliyor

Pfizer, Alman ortağı BioNTech’le geliştirdiği COVID-19 aşısının 2021 yılı satışlarının 36 milyar dolara ulaşmasını beklediğini ve 2022 yılında da 29 milyar dolarlık daha satış olacağını tahmin ettiğini bildirdi. İki yıl için de beklenen satış miktarı, uzman tahminlerinin üzerinde yer alıyor.

Amerikalı ilaç şirketi, ülkelerle daha fazla sayıda aşı anlaşması yapmayı hedeflediğini açıkladı. Yeni anlaşmalar, satışların gelecek yıl daha da fazlalaşmasını sağlayabilir. Pfizer’ın 2022’de 4 milyar doz aşı üretecek kapasitesi bulunuyor. Şirket tahminlerini 1,7 milyar dozluk satışa göre yaptı.

Aşıda yılın üçüncü çeyreğinde 13 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Şirket, dünyanın çoğunda satışlardan elde edilen brüt karı BioNTech’le paylaşıyor.

Pfizer yöneticisi Angela Hwang, üzerinde çalıştıkları antiviral ilacın dozlarının, ilgili makamlardan izin çıktığı takdirde bu yıl kullanıma sunulabileceğini, üretimin gelecek yıl hızlanmasının beklendiğini de belirtti.

Ağız yoluyla alınan ilaç için 150 milyon kişiye kadar çıkabilecek bir potansiyel piyasa öngördüğünü kaydeden Hwang, hükümetlerin COVID-19 antiviral ilaçlarını stoklamaya muhtemelen ilgi göstereceklerini ifade etti.

Hwang ayrıca, talep olduğu takdirde COVID-19 aşısı üretim kapasitesini daha da genişletebileceklerini bildirdi.

Bu açıklamaların ardından Pfizer’ın hisselerinde yüzde 5’in üzerinde artış kaydedildi.

Pfizer’ın COVID-19 aşısı ABD’de geçen yıl acil kullanım izni alan ilk aşı olmuştu. Amerikan denetleyici kurumlarının, aşının 5 ila 11 yaşlarındaki çocuklara uygulanmaya başlamasına yeşil ışık yakması bekleniyor. Uygulamanın Çarşamba günü gibi erken bir zamanda başlayabileceği ihtimali dile getiriliyor.

Pfizer’ın güncellediği aşı satışları tahmini, aşının şirketin bu yılki toplam gelirinin yüzde 44’üne denk düştüğünü gösteriyor.

Küresel finans ve piyasa verileri şirketi Refinitiv’in verilerine göre, Wall Street COVID-19 aşı satışlarının bu yıl 35,44 milyar dolar, gelecek yıl da 22,15 milyar olmasını tahmin ediyordu.

Uzmanlar, Pfizer ve diğer COVID-19 aşısı üretici şirketlerinin gelecek birkaç yıl boyunca, her yıl yinelenmesi öngörülen ilave aşı uygulamasından milyarlarca dolar daha elde etmesini bekliyor.

Şirket yöneticileri, Pfizer’ın dördüncü doz için yürüttüğü klinik araştırmalarda katılımcıları gözlemlediğini, her yıl yenilenmesi söz konusu olan aşıların etkisini belgelemeye çalıştığını söyledi.

Pfizer bünyesindeki bilimadamlarına başkanlık eden Mikael Dolsten, üçüncü dozun etkisi azalmaya başladığında, muhtemelen bir sonraki yıl, yeniden aşılama yapmaya şimdiden hazırlandıklarını, aşının grip aşısına benzer şekilde her yıl yenilenmesini destekleyecek türden veri ortaya çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.

ABD, İsrail ve bir grup diğer ülke, ilave doz aşıları uygulamaya başladı. Bu ülkelerdeki yetkililer, ilk aşıların sağladığı korumanın zaman içerisinde zayıfladığını söylüyor.

İlave dozların çoğunluğunun, bu dozlar için daha fazla ödeme yapan yüksek gelirli ülkelere satılması bekleniyor. Pfizer’ın planı, aşılarının ücretini bir ülkenin ödeme yapma kapasitesiyle bağlantılandırılmasını öngörüyor.

Pfizer, en az 1 milyar doz aşıyı gelecek yıl düşük ve orta gelirli ülkelere göndermeyi planladığını bildirdi.

Şirketin CEO'su Albert Bourla, düşük ve ortak gelirli ülkelerin gelecek yıl için aşı dozlarını yeteri kadar erken zamanda sipariş vermeyeceğinden ve zengin ülkelerin yine gerisinde kalmalarından endişe ettiğini söyledi. Bourla bir mülakatta yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirli ülkeler çok daha proaktif olma eğiliminde ve siparişlerini veriyorlar.

