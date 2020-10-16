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Pfizer ABD’de Ruhsat Başvurusu İçin Seçim Sonrasını İşaret Etti

16.10.2020 22:36 | Son Güncelleme

İlaç firması Pfizer, Alman BioNTech şirketiyle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının ABD’de ruhsat başvurusunun yapılmasının Kasım sonunda mümkün olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Corona aşısının 2020 yılı bitmeden Amerika'ya gelebileceği anlamına geliyor

Pfizer ABD’de Ruhsat Başvurusu İçin Seçim Sonrasını İşaret Etti

İlaç firması Pfizer, Alman BioNTech şirketiyle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının ABD’de ruhsat başvurusunun yapılmasının Kasım sonunda mümkün olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Corona aşısının 2020 yılı bitmeden Amerika'ya gelebileceği anlamına geliyor.

Pfizer CEO'su Albert Bourla firmanın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Olumlu verilerin geleceğini varsayacak olursak, Pfizer, Amerika'da Acil Kullanım Ruhsatı başvurusunu, Kasım ayının üçüncü haftasında aşı güvenliğine ilişkin aşamaya erişildiğinde yapabilir" dedi.

Bourla, yapacakları başvurunun, aşının etkinliğine ilişkin ilk veriler dahil bazı unsurlara bağlı olduğunu, bu verilere Ekim sonuna kadar erişip-erişemeyeceklerinin belli olmadığını kaydetti.

Pfizer'ın açıkladığı takvim, aynı zamanda bir Corona aşısının Başkan Trump'ın söz verdiğinin aksine ABD’de başkanlık seçimlerinden önce piyasaya sürülemeyeceğine işaret ediyor. Pfizer, 40 bin kişi üzerinde yapılan klinik deneylerine dayanarak aşının etkili olup-olmadığını bu ay açıklayabileceğini de bildirdi. Ancak firma, güvenlik verilerine de ihtiyacı olduğunu, bu verilere erişimin ise gelecek aydan önce mümkün olmayacağını kaydetti.

BioNTech firmasından bir sözcü de FDA'e yapılacak Acil Kullanım Ruhsatı başvurusu için oluşturulan takvimi doğruladı.

Başkan Trump, Corona aşısına erişimin 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce mümkün olacağını kaydetmişti. Ancak sağlık yetkilileri ve ilaç firmaları, verilerin bu ay çıkacağını bildirdi. Pfizer ve Moderna'nın deneylerinin çıkan sorunlar nedeniyle askıya alınması, aşıların piyasaya çıkışının gecikmesini gündeme gelmişti.

FDA kaygıları gidermek için devrede

Başkan Trump'ın sürecin hızlandırılması için yaptığı baskılar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşıyı yeterince denetimden geçirmeden aceleye getirebileceği kaygılarını arttırmıştı

ABD'li sağlık yetkilileri, Colkın Corona aşısı yaptırmakta tereddüt edebileceği korkusu nedeniyle, sürecin aceleye getirildiği yönündeki kaygıları gidermeye çalışıyor. FDA, bu ayın başında, aşı üreticisi firmalara deneylere katılanların yarısından iki aylık güvenlik verisi toplaması zorunluluğu getirmişti.

FDA'in iki aylık güvenlik verisi zorunluluğunu 6 Ekim'de duyurması, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım'dan önce bir Corona aşısının çıkması olasılığını düşürmüş, Başkan Trump bu adımı 'siyasi saldırı' olarak tanımlamıştı.

FDA, güvenlik ve etkinliğin yanı sıra Pfizer'ın aşı için geliştirdiği imalat operasyonlarını da mercek altına alacak.

Yine de Pfizer'ın sunduğu takvim, Amerika'da bir Corona aşısının bu yıl içinde ruhsat alabileceği ve bunun, salgını kontrol altına almada kilit rol oynayacak bir adım olacağı ihtimalini yükseltti.

Moderna'nın da bu yıl içinde Acil Kullanım Ruhsatı başvurusu yapması mümkün. Firma, 30 bin kişinin katıldığı klinik deneylere ilişkin ön verileri Kasım ayına kadar alabileceğini bildirdi.

Avrupa için yarış sürüyor

Hem Pfizer hem Moderna, Avrupa'da da onay almak için başvuruda bulunuyor. İki firmanın Avrupa'daki rakibi ise Amerika'daki klinik deneyleri Eylül ayından bu yana askıda olan Astra Zeneca. Johnson & Johnson firmasının Amerika'daki aşı denemeleriyse bu hafta başında durdurulmuştu.

Albert Bourla’nın açıklaması, ABD'de borsanın ve Pfizer hisselerinin değerini yükseltti. Firmanın hisselerinin değeri, rakip ilaç firması Moderna'nın hisselerini geçti.

Pfizer'ın hisseleri Cuma günü piyasaların açılışında yüzde 2,6 oranında değer kazanırken BioNTech hisseleri, yüzde 2,8 oranından yükseldi. Moderna'nın hisselerindeki yükseliş ise daha düşük oranda gerçekleşti.

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