Pfizer ABD’de Ruhsat Başvurusu İçin Seçim Sonrasını İşaret Etti

Pfizer'ın açıkladığı takvim, aynı zamanda bir Corona aşısının Başkan Trump'ın söz verdiğinin aksine ABD’de başkanlık seçimlerinden önce piyasaya sürülemeyeceğine işaret ediyor. Pfizer, 40 bin kişi üzerinde yapılan klinik deneylerine dayanarak aşının etkili olup-olmadığını bu ay açıklayabileceğini de bildirdi. Ancak firma, güvenlik verilerine de ihtiyacı olduğunu, bu verilere erişimin ise gelecek aydan önce mümkün olmayacağını kaydetti.

Bourla, yapacakları başvurunun, aşının etkinliğine ilişkin ilk veriler dahil bazı unsurlara bağlı olduğunu, bu verilere Ekim sonuna kadar erişip-erişemeyeceklerinin belli olmadığını kaydetti.

İlaç firması Pfizer, Alman BioNTech şirketiyle ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısının ABD’de ruhsat başvurusunun yapılmasının Kasım sonunda mümkün olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Corona aşısının 2020 yılı bitmeden Amerika'ya gelebileceği anlamına geliyor.

FDA'in iki aylık güvenlik verisi zorunluluğunu 6 Ekim'de duyurması, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım'dan önce bir Corona aşısının çıkması olasılığını düşürmüş, Başkan Trump bu adımı 'siyasi saldırı' olarak tanımlamıştı.

ABD'li sağlık yetkilileri, Colkın Corona aşısı yaptırmakta tereddüt edebileceği korkusu nedeniyle, sürecin aceleye getirildiği yönündeki kaygıları gidermeye çalışıyor. FDA, bu ayın başında, aşı üreticisi firmalara deneylere katılanların yarısından iki aylık güvenlik verisi toplaması zorunluluğu getirmişti.

Başkan Trump'ın sürecin hızlandırılması için yaptığı baskılar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşıyı yeterince denetimden geçirmeden aceleye getirebileceği kaygılarını arttırmıştı

Başkan Trump, Corona aşısına erişimin 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce mümkün olacağını kaydetmişti. Ancak sağlık yetkilileri ve ilaç firmaları, verilerin bu ay çıkacağını bildirdi. Pfizer ve Moderna'nın deneylerinin çıkan sorunlar nedeniyle askıya alınması, aşıların piyasaya çıkışının gecikmesini gündeme gelmişti.

BioNTech firmasından bir sözcü de FDA'e yapılacak Acil Kullanım Ruhsatı başvurusu için oluşturulan takvimi doğruladı.

FDA, güvenlik ve etkinliğin yanı sıra Pfizer'ın aşı için geliştirdiği imalat operasyonlarını da mercek altına alacak.

Yine de Pfizer'ın sunduğu takvim, Amerika'da bir Corona aşısının bu yıl içinde ruhsat alabileceği ve bunun, salgını kontrol altına almada kilit rol oynayacak bir adım olacağı ihtimalini yükseltti.

Moderna'nın da bu yıl içinde Acil Kullanım Ruhsatı başvurusu yapması mümkün. Firma, 30 bin kişinin katıldığı klinik deneylere ilişkin ön verileri Kasım ayına kadar alabileceğini bildirdi.

Avrupa için yarış sürüyor

Hem Pfizer hem Moderna, Avrupa'da da onay almak için başvuruda bulunuyor. İki firmanın Avrupa'daki rakibi ise Amerika'daki klinik deneyleri Eylül ayından bu yana askıda olan Astra Zeneca. Johnson & Johnson firmasının Amerika'daki aşı denemeleriyse bu hafta başında durdurulmuştu.

Albert Bourla’nın açıklaması, ABD'de borsanın ve Pfizer hisselerinin değerini yükseltti. Firmanın hisselerinin değeri, rakip ilaç firması Moderna'nın hisselerini geçti.

Pfizer'ın hisseleri Cuma günü piyasaların açılışında yüzde 2,6 oranında değer kazanırken BioNTech hisseleri, yüzde 2,8 oranından yükseldi. Moderna'nın hisselerindeki yükseliş ise daha düşük oranda gerçekleşti.

