Pfizer ABD’ye 100 Milyon Doz Aşı Daha Sağlayacak

Corona virüsüne karşı ortak aşı geliştiren Pfizer ve BioNTech firmaları, Amerikan hükümetiyle yaptıkları anlaşma uyarınca ABD’ye 100 milyon ilave aşı tedarik edecek. Anlaşmaya göre, ABD hükümeti iki firmaya bunun için 2 milyar dolara yakın bir ücret ödeyecek.

Pfizer’dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, şirket 30 Haziran’a kadar 70 milyon doz, 31 Temmuz’dan önce de geri kalan 30 milyon dozu ABD’ye teslim edecek. Böylece ABD’nin kullanımına sunulan doz miktarı toplam 4 milyar dolar ücret karşılığında 200 milyona erişmiş olacak.

Bu yeni anlaşma, ABD’de Corona virüsü vakalarının hızla artmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Reuters haber ajansının verilerine göre, ülkede sadece 6 gün içinde bir milyondan fazla yeni vaka tespit edildi.

Pfizer’ın aşıları, bu yılın başında Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil kullanım onayı aldıktan sonra ülke genelinde dağıtılmaya ve uygulanmaya başlamıştı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, federal hükümetin bu yeni alımıyla birlikte, Amerikan halkının, 2021 yılı Haziran ayına kadar isteyen herkesin aşı olabilmesi için yeterli kaynağa sahip olduklarından daha da emin olabileceğini belirtti.