Pfizer aşısında ilk kriz: Dağıtım hedefi yarıya düştü

Ancak şirket, bu yıl için dağıtım hedefine 50 milyon doza indirdiğini açıkladı. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in sözcüsü, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, dağıtım zincirinin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların tahmin edilenden daha uzun sürmesi nedeniyle bu yıl için açıklanan aşı dağıtım hedefini yarıya indirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sözcü ayrıca klinik araştırma sonuçlarının da tahmin edilenden geç geldiğini de ifade etti.

Gazetenin haberinde, Pfizer'in başlangıçta kurum içinde bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının sevkiyatını gerçekleştirmeyi hedeflediğine, ancak gecikmeler nedeniyle bu yılın sonuna kadarki dağıtım hedefini 50 milyon doza düşürdüğüne dikkat çekildi. Ancak önümüzdeki yıl için 1 milyar dozdan fazla aşının dağıtılması hedefinde ise bir değişiklik yapılmadı.

Pfizer'in Alman biyoteknoloji şirketi Biontech'le birlikte geliştirdiği aşı iki dozdan oluşuyor. Virüse karşı koruma sağlaması için aşılanacak kişiye belirli aralıklarla iki doz aşının verilmesi gerekiyor. Wall Street Journal, aşı geliştirme çalışmalarına katılan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, sonradan aşı için üretilen bazı parçaların ilk üretimdeki standartlara uymadığını da yazdı. Haberde şirketin bu konuda daha fazla bilgi vermediği vurgulandı.