Pfizer aşı denemelerine gönüllü katılan kişinin deneyimleri viral oldu

Aşı denemelerine gönüllü olarak katılan Mademsmith adlı Imgur kullanıcısı, aşı hakkında insanlarda doğru bir anlayış oluşmasına yardımcı olmak için denemelerini paylaşmaya karar verdi. “Emniyet kemerlerinizi bağlayın millet, biraz uzun olacak. Pfizer’ın Covid aşı denemelerine katıldım ve aşı yakında hazır olacak gibi. İşte deneyimlerim ve neden aşı olmanız gerektiği hakkındaki fikirlerim. UYARI: Gelişigüzel bir çalışmaya katıldım. Henüz kör olmadım. Bu yüzden aşıyı gerçekten alıp almadığıma dair bir fikrim yok. Yazının ilerleyen bölümlerinde detaylıca bahsedeceğim bazı şeylere dayanarak, plasebo değil aşı aldığımdan oldukça eminim. Deneyimim ve aşı olduktan sonra nasıl hisettiğim hakkında yazacağım, ancak tüm semptomlarımın saçma olması ve plaseboya bağlı olması ihtimali %50. Lütfen bana aşıyı almama imkan olmadığım ve neyden bahsettiğimi bilmediğim gibi sözlerle gelmeyin. Öncelikle neden katılmayı seçtiğimi merak ediyor olabilirsiniz. Ben bir acil servis tıbbi teknisyeniyim. Partnerim ise bir okul danışmanı. Bizler oldukça yüksek risk altındayız. İkinci nedense bilime inanıyor olmam. Molekürler ve hücresel biyoloji uzmanı olarak, aşıların arkasındaki bilim, riskler, faydalar ve genel olarak uygulanan bilimsel yöntem hakkında oldukça geniş bir anlayışa sahibim. Ben aşıya güveniyorum ve umarım insanların bana güvenmesini sağlayabilirim. Üçüncüsü, aşıların insanlara ihtiyacı var. Bu şeyleri deneyecek insanlar lazım. Genç ve sağlıklı olduğum için yan etki riski çok düşük. Milyonlarca, hatta milyarlarca kişiye yardımcı olacak bir aşıyı test etmek için bağışıklık sistemimi bilime bağışlamak konusunda %100 istekliyim.

Aşı. Pfizer aşısı, iki dozlu bir mRNA aşısıdır. Dozlar yaklaşık 3 hafta arayla uygulanır. Aşının -90 derecede saklanması gerekir, bu da çözülmenin yaklaşık 30 dakika süreceği anlamına gelir. Birçoğunuz bu ayrıntıları haber makalelerinde vs. okumuşsunuzdur, bu yüzden daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Randevu #1. İlk iş bir sürü kağıt işini ve rıza formunu doldurmak. Bizden (ben ve partnerim) daha sonra Covid’e karşı antikor testi için kan alındı. Partnerimi tuttum, çünkü kanı alındığında bayılıyor. Kimize de burundan Covid testi yapıldı. Bu gerçekten kulağa geldiği kadar kötü değil, ama kesinlikle hoş bir duygu da değil. Sonra tüm imzalar bittikten sonra aşıyı eritmeye başladılar. Acıverici. 30 dakika bekledik. Dozu aldık. Herhangi bir ani reaksiyon olup olmadığından emin olmak için, gözlem amacıyla 30 dakika daha bekledik. Hiçbir şey olmadı. Aşı sonrası #1. Bu noktada yapılanın aşı ya da plasebo olup olmadığına dair hiçbir şüphem yoktu. Bunun aşı olması için dua ettim, çünkü Covid hastalarıyla oldukça sık temas kuruyorum. Ama deneyim hakkında beni düşündürecek hiçbir şey yoktu. İlk dozdan sonraki gün hem ben, hem de partnerim oldukça yorgun hissettik, ama bunu kan alımına bağladık (bu detayı daha sonrası için aklınızda tutun)

Randevu #2. Biraz daha evrak işi oldu ama kan alınmadı. Başka bir burun süprüntüsü daha. Sonra aşı için 30 dakika bekledik ve 30 dakika daha gözlem altında kaldık. Tüm işler çok hızlı tamamlandı. Aşı mı yoksa plasebo mu aldık, hatta aynı şeyi mi aldık bu konuda hiçbir şüphemiz yoktu. Ta ki… Yan etkiler Tekrar ediyorum. Hala emin değilim, bu yüzden aşı yaptırma iddiamı destekleyecek sağlam bir kanıtım yok. Ben sadece kendi deneyimimden söz ediyorum ve buna dayanarak bazı tahminlerde bulunuyorum. Partnerim ve ben ikinci dozdan sonra gece 3’te uyandığımızda hafif ateş, boğaz ağrısı ve genel bir ‘kahretsin, covid olduk’ hissiyle uyandık. Güvenlik için işe gitmedik. Gün ilerledikçe çok daha iyi hissetmeye başladık. Ateşimiz düştü ve kötü hissetme hali yok oldu. O gece tamamen iyi hissediyorduk ve ertesi sabah normale döndüğümüzü hissettik. İkinci randevudaki burun testinin sonuçları nedeniyle Covid olmadığımızı anlamıştık. Bu aşamada plasebo aşı değil, gerçek aşı aldığımızı düşünmeye başladık. Evraklardaki bilgileri kontrol ettik ve semptomlarımız (klasik grip semptomları) aynı zamanda Pfizer denemesinin birinci aşamasındaki insanlarda görülen klasik aşı semptomlarıydı.

Tamam kendimi biraz tuhaf hissetim, ne olmuş? Plasebonun amacı da bu değil mi? İşte başka nedenler de var. İlk randevudaki aşıdan sonra nasıl hissettiğimi hatırlıyor musunuz? Üçüncü randevuda tekrar kan alındı. Yalnızca kan alındı. Bir sonraki gün kendimi anormal derecede yorgun ve güçsüz hissettim. Yani birinci randuvan sonraki tükenmişlik duygumun aslında aşıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Size hala yeterli gelmedi mi? Tamamen anlıyorum. Birkaç yaşlı kişinin yan etkiler hakkındaki konuşmalarını duymuştum. Plasebo aldıklarını düşündüklerini, çünkü aşıdan sonra herhangi bir yan etki hissetmediklerini söylüyorlardı. Anladığım kadarıyla, aşının yaşlı insanlar üzerindeki yan etkisinin daha kötü boyutta olması gerekiyor. Eğer onlar herhangi bir yan etki hissetmediyse ve ben hissettiysem, bu bana aşı yapıldığını düşündürdü. Gerçekten aşı olduğumu düşündüm. Son bir hatırlatma, bunlar yalnızca benim deneyimlerim. Aşılandığımı düşünmeme rağmen ki aşılanmamış olabileceğimin farkındayım, aşılandığımı düşünüyorum ve böyle olmasını umuyorum.

Aşılanmış olduğumu düşünmeme rağmen, olmamışım gibi düşünerek ameliyatlara giriyorum. Çok yüksek bir etkinliğe sahip olsa da, herhangi bir bireyde işe yaramama ihtimali var. Ayrıca başkalarına Covid bulaştırmak istemiyorum. Maskemi takmaya ve aşı olan diğer insanların da maske takmasını istemeye devam ediyorum. Bazı çıkarımlarım: Eğer aşılandıysanız bir süre bekleyin. Sonraki gün berbat hissetmeniz muhtemel. Unutmayın bu his, gerçekten covid olmaktan daha iyi. Bilim insanlarını ve sağlık profesyonellerini dinleyin. Onlar gerek olmadığını söyleyene kadar lanet olası maskelerinizi takmaya devam edin. Pandemi bittiğinde de hasta olduğunuzda halka açık yerlerde maske takmak hem sizi hem de diğer insanları korur.

Yorumlardaki soruları olabildiğince yanıtlamaya çalışacağım. Ancak bir şeyi ikinci kez sormuş olmamak için lütfen önce diğer yorumları ve yanıtları okuyun. Dinlediğiniz için teşekkürler.” Pfizer’ın basın açıklamasına göre, etkinlik analizinde aşının Covid-19’a karşı %95 etkili olduğu, etkinin ilk dozdan 28 gün sonra başladığı belirtiliyor. Doğrulanmış 170 Covid-19 vakasının 162’sinin plasebo grubunda, 8’inin ise aşı grubunda olduğu belirtildi.