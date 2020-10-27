Pfizer "Aşı Verilerini Yayınlamaya Hazır Değiliz"

İlaç firması Pfizer, Salı günü yaptığı açıklamada, Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen Corona aşısı çalışmalarının ileri aşamasına ilişkin verileri henüz açıklamaya hazır olmadığını belirtti.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, firmanın geliştirmekte olduğu Corona aşısının işe yarayıp-yaramadığına ilişkin verileri bu ay açıklayabileceğini bildirmişti. Ancak Pfizer'dan yapılan açıklamada, aşı denemelerinin başarılı olup-olmadığı değerlendirmesini yapacak olan bağımsız veri izleme kurulunun henüz aşının etkinliğine ilişkin ön analizi yapmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Corona aşısının 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce hazır olacağını söylemişti. Trump yönetimi, son haftalarda ise, aşıya bu yıl içinde erişilebileceğini vurguluyordu. Pfizer, rakibi Moderna'dan önce Corona aşısı denemelerinin ileri aşamalarına ilişkin umut vaadeden veriler açıklayan ilk Amerikan ilaç firması olmayı hedefliyordu. Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, geliştirdikleri Corona virüsü aşısının 3'üncü faz denemelerine Temmuz sonunda, 44 bin gönüllüyle başlamıştı.