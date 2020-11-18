Pfizer Aşı Yarışında Yeniden Bir Adım Öne Geçti

Amerikan ilaç firması Pfizer'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısının ileri aşama denemelerinden alınan nihai sonuçların, aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiği, zorunlu iki aylık güvenlik verileriyle birlikte birkaç güç içinde Amerika'da acil kullanım ruhsatı almak için başvuruda bulunacağı bildirildi.
Pfizer'ın, geliştirdiği Corona aşısının farklı yaş grupları ve etkin kökenlerden gelen denekler üzerinde etkili olduğunu ve ciddi yan etki göstermediğini açıklaması, aşının dünya çapında kapsamlı olarak kullanılabileceğinin işareti olarak algılanıyor.
Aşının etkinlik oranının Corona virüsüne karşı özellikle risk altında olan 65 yaş ve üzerindekilerde yüzde 94'ün üzerinde olduğu belirlendi.
Firmanın açıkladığı nihai değerlendirmenin sonucu, klinik deneylerden alınan ilk verilerin aşının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunun açıklanmasından bir hafta sonra geldi. Amerikan biyoteknoloji firması Moderna ise Pazartesi günü açıkladığı ön verilere göre geliştirdiği Corona virüsü aşısının benzer etkinlik gösterdiğini kaydetmişti.
Her ikisi de mesajcı RNA teknolojisi olarak bilinen yeni bir yöntemle geliştirilen aşılardan alınan sonuçların beklentilerin üzerinde çıkması, dünya çapında 1 milyon 300 bin insanın ölümüne neden olan, ekonomileri ve gündelik hayatı alt üst eden pandeminin sona erdirileceğine ilişkin umutları arttırıyor.
Ancak Amerika'da bu yıl içinde sağlık çalışanları başta olmak üzere öncelikli gruplar aşılanacak. Genel nüfusun aşılanmaya başlanması ise aylar alacak.
Pfizer'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada 43 bin gönüllünün katıldığı deneyler kapsamında 170 hastalık vakası görüldüğü, bunların 162'sinin plasebo, 8'ininse aşı grubunda olduğu açıklandı.
10 kişinin ağır enfeksiyon geçirdiği, bunlardan birinin aşı aldığı bildirildi.
Aşının yan etkilerininse çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğu ve kısa süre içinde ortadan kalktığı bilgisi de yapılan açıklamada yer aldı.
Aşılanan deneklerin yüzde 2'sinden fazlasında görülen en ağır etki ise halsizlik oldu. Bu deneklerin yüzde 3,7'sinde aşının ikinci dozu alındıktan sonra halsizlik baş gösterdi. Yaşlı denekler, aşılanma sonrasında daha az ve hafif yan etki hissettiklerini bildirdi.
Pfizer'ın nihai raporu, Corona virüsünün Amerika ve Avrupa'da hızla yayıldığı, rekor düzeydeki enfeksiyon vakaları ve hastaneye yatan hasta sayısının sağlık kuruluşlarını zorladığı döneme denk geldi.
Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin ve Noel tatilinin yaklaşması, insanların iç mekanlarda daha çok vakit geçirmesi ve ailelerin biraraya gelmesiyle birlikte vaka sayılarının daha da yükselmesi bekleniyor.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında her gün yüz binlerce insanın enfekte olması nedeniyle acilen güvenli ve etkili bir aşıya ihtiyacımız var" dedi.
Pfizer ve BioNTech ayrıca Amerika dışında diğer denetçi dairelere de verileri sunmayı planladıklarını kaydetti. Deneylere ilişkin verilerin bağımsız uzman kurulundan oluşan bilimsel bir dergiye de sunulması planlanıyor.
Pfizer, bu yıl 25 milyon insana yetecek miktarda, 50 milyon doz aşı üretmeyi hedeflediğini de kaydetti. Firma, 2021 yılındaysa 1 milyar 300 milyon doz aşı imal etmeyi planlıyor.
Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında deney verilerini açıklaması beklenen bir sonraki ilaç firmasının İngiliz AstraZeneca olması bekleniyor. Oxford Üniversitesi ile işbirliği yapan AstraZeneca'nın verileri Kasım ya da Aralık ayında açıklaması bekleniyor. Bir diğer Amerikan firması, Johnson & Johnson da verileri bu yıl bitmeden açıklamayı hedefliyor.