Pfizer Aşı Yarışında Yeniden Bir Adım Öne Geçti

Amerikan ilaç firması Pfizer'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısının ileri aşama denemelerinden alınan nihai sonuçların, aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösterdiği, zorunlu iki aylık güvenlik verileriyle birlikte birkaç güç içinde Amerika'da acil kullanım ruhsatı almak için başvuruda bulunacağı bildirildi. Pfizer'ın, geliştirdiği Corona aşısının farklı yaş grupları ve etkin kökenlerden gelen denekler üzerinde etkili olduğunu ve ciddi yan etki göstermediğini açıklaması, aşının dünya çapında kapsamlı olarak kullanılabileceğinin işareti olarak algılanıyor. Aşının etkinlik oranının Corona virüsüne karşı özellikle risk altında olan 65 yaş ve üzerindekilerde yüzde 94'ün üzerinde olduğu belirlendi. Firmanın açıkladığı nihai değerlendirmenin sonucu, klinik deneylerden alınan ilk verilerin aşının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunun açıklanmasından bir hafta sonra geldi. Amerikan biyoteknoloji firması Moderna ise Pazartesi günü açıkladığı ön verilere göre geliştirdiği Corona virüsü aşısının benzer etkinlik gösterdiğini kaydetmişti.

Her ikisi de mesajcı RNA teknolojisi olarak bilinen yeni bir yöntemle geliştirilen aşılardan alınan sonuçların beklentilerin üzerinde çıkması, dünya çapında 1 milyon 300 bin insanın ölümüne neden olan, ekonomileri ve gündelik hayatı alt üst eden pandeminin sona erdirileceğine ilişkin umutları arttırıyor. Ancak Amerika'da bu yıl içinde sağlık çalışanları başta olmak üzere öncelikli gruplar aşılanacak. Genel nüfusun aşılanmaya başlanması ise aylar alacak.

Pfizer'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada 43 bin gönüllünün katıldığı deneyler kapsamında 170 hastalık vakası görüldüğü, bunların 162'sinin plasebo, 8'ininse aşı grubunda olduğu açıklandı. 10 kişinin ağır enfeksiyon geçirdiği, bunlardan birinin aşı aldığı bildirildi.

Aşının yan etkilerininse çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğu ve kısa süre içinde ortadan kalktığı bilgisi de yapılan açıklamada yer aldı. Aşılanan deneklerin yüzde 2'sinden fazlasında görülen en ağır etki ise halsizlik oldu. Bu deneklerin yüzde 3,7'sinde aşının ikinci dozu alındıktan sonra halsizlik baş gösterdi. Yaşlı denekler, aşılanma sonrasında daha az ve hafif yan etki hissettiklerini bildirdi.