Pfizer: Aşıda üçüncü doz gerekebilir

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla Alman BioNTech ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının etkisini artırmak ve aşının sağladığı bağışıklığı güçlendirmek için üçüncü dozun da uygulanmasının gerekli olabileceğini açıkladı.

Bourla, ayrıca aşılama işlemlerinin her yıl yenilenmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, altı ila on iki ay arasında bir dönemde üçüncü bir doza ve ardından yıllık yeniden aşılanmaya ihtiyaç olacak. Ancak bunların tümü henüz teyit edilmiş değil" dedi.

ABD merkezli CNBC kanalının Nisan ayı başlarında kaydettiği ancak Perşembe günü yayınladığı röportajda Bourla, yeni ortaya çıkan virüs mutasyonları nedeniyle ilave uygulamalara gidilebileceğini ifade ederek, Sars-CoV-2 varyantlarının bu süreçte önemli rol oynadığını söyledi.

Bazı bilim insanları ve ilaç şirketlerinin temsilcileri de benzer açıklamalar yaparak, halen kişi başına iki kez uygulanması öngörülen aşılama işleminin varyantlar nedeniyle artırılabileceğine işaret etmişti.

Pfizer ve Alman ortağı Biontech'in de aralarında olduğu çok sayıda aşı üreticisi mevcut koronavirüs aşılarının etkilerini artırmak ve bazı aşıların uygulandığı kişilerde ortaya çıkan yan etkileri gidermek için araştırmalarını sürdürüyor.



