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Pfizer aşının onayı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu

01.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Pfizer aşının onayı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu

Pfizer/BioNtech, geliştirdikleri yüzde 95 oranında koruma sağlayan koronavirüs aşısının şartlı kullanımı için Avrupa İlaç Kurumu'na başvurdu.

Son dakika haberi! ABD'li Pfizer ve Alman BioNtech, geliştirdikleri aşının şartlı kullanımı için Avrupa'nın düzenleyici kurumu olan Avrupa İlaç İdaresi'ne başvurduğunu duyudu.

Aşının şartlı kullanım onayı Covid-19 karşı yüksek riskli hastalarda kullanılmasının önünü açacak.

İki şirket daha önce aşının acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile İngiltere'ye başvuru yapmıştı.

Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının 6 ülkede 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama klinik deneme sonuçlarında, yüzde 95' fazla koruma sağladığını duyurdu.

HAFİF YAN ETKİLER GÖZLEMLENDİ

Öte yandan, geçen Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edildi.

Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.

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