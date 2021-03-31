"Pfizer Aşısı 12-15 Yaş Grubu İçin de Güvenli"

Amerikan firması Pfizer, Corona virüsüne karşı Alman ortağı BioNTech ile geliştirdikleri aşının 12 yaş ve üzeri çocuklarda da etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.
Açıklama, çocukların aşı olarak bu yıl okullara dönebilme ihtimalinin yükseldiğine işaret ediyor.
Dünya genelinde Corona virüsüne karşı geliştirilen ve uygulamaya koyulan aşıların çoğu, virüs karşısında daha fazla risk altında olan yetişkinlere yönelik. Pfizer’in şu anki aşısı ise 16 yaş ve üzeri bireylerde kullanılıyor. Ancak tüm yaştaki çocukların, hem pandeminin önüne geçilmesi hem de okulların yeniden açılabilmesi açısından önem taşıyor.
12 ila 15 yaş arasındaki 2 bin 260 Amerikalı gönüllü arasında yapılan çalışmaya göre, aşı yapılan grupta Corona virüsü görülmezken, placebo aşı verilen gruptaki 18 çocukta daha sonra virüs tespit edildi.
Pfizer’ın yaptığı bu araştırmanın sonucuna göre aşı, deneye katılan çocukların bağışıklık sistemini kayda değer bir oranda yükseltiyor. Araştırmacılar, henüz yayınlamadıkları raporda ayrıca bu yaş grubunda aşıdan sonra görülen antikor seviyesinin, daha önce üzerinde çalışılan ergenlik çağındaki bireylerde görülen antikor oranından daha fazla olduğuna da dikkat çekiyor.
Aşının çocuklarda neden olduğu yan etkiler, yetişkinlerde rastlananlarla benziyor. Bunlar, ağrı, ateş, üşüme ve halsizlik. Pfizer’ın açıklamasında, bu yan etkilerin özellikle ikinci dozdan sonra ortaya çıktığı belirtiliyor.
Söz konusu araştırmanın, aşının uzun vadede etkisinin ölçülebilmesi hedefiyle iki yıl daha sürdürülmesi bekleniyor.
Onay izni başvurusu yolda
Pfizer ve ortağı BioNTech, 12-15 yaş arası çocukalara da aşının kullanılabilmesi için önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yapmaya hazırlanıyor.
Konuyla ilgili olarak, “Aşımızın daha yaygın bir şekilde kullanılmasının aciliyetinin farkındayız” diyen Pfizer CEO’su Albert Bourla, Amerika’da 2021 eğitim yılı başlamadan önce 12 yaş ve üzeri çocuklara da aşının yapılmasına başlanmasını umduklarını söyledi.
FDA’in Pfizer’ın başvuru yapmasının ardından ne kadar süre sonra kararı açıklayacağıyla ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmış değil. Onay verilmesi halinde hem yetişkinlere hem de çocuklara aynı anda aşı yapılabilmesini sağlayacak dozda aşının hazır olup olmayacağı da gündemdeki bir diğer soru.
Bir diğer Amerikan firma Moderna da, şu an 18 yaş ve üstü yetişkinler üzerinde kullanılan Corona virüsü aşısının 12-17 yaş grubuna da yapılmasını sağlama amacıyla deney yürütüyor.
Diğer taraftan, FDA her iki firmaya da, 6 aylıktan 11 yaşa kadar olan yaş grubundaki bebek ve çocuklar üzerinde de aşının denenmesine başlanması için onay verdi.
Merkezi İngiltere’de olan AstraZeneca firması da 6-17 yaş arası çocuklar üzerinde aşısını denemeye geçen ay başlarken, Amerikan Johnson & Johnson firması da bu yaş grubu üzerindeki çalışmalarını planlıyor. Çin’in Corona virüsü aşısını geliştiren firmalarından Sinovac da 3 yaş ve üzeri çocuklarda, geliştirdikleri aşının etkili olduğu yönündeki ilk aşama deney sonuçlarını Çinli yetkililere teslim etti.
Yetişkinler üzerinde yapılan Corona virüsü aşısı deneyleri onbinlerce yetişkin üzerinde denendiğinden ve onayın ardından şu ana kadar milyonlarca kişiye bu aşılar yapıldığından, çocuklar üzerindeki deney aşamalarının daha az sayıda katılımcı üzerinde gerçekleştirilmesinin yeterli olacağı belirtiliyor.
Amerika genelinde tespit edilen Corona virüsü vakalarının yüzde 13’ünü çocuk yaştakiler oluşturuyor. Her ne kadar virüs çocuklarda yetişkinlerde olduğu kadar ağır belirtilere yol açmasa da, Amerika’da en az 268 çocuk Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. Amerikan Pediyatri Akademisi’nin verilerine göre, 13 bin 500’den fazla çocuk da virüs nedeniyle hastanede tedavi gördü.
Corona virüsü nedeniyle Amerika’da yaşamını yitiren çocukların sayısı, her yıl yaygın grip nedeniyle ölen çocukların sayısından daha fazla.