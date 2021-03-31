"Pfizer Aşısı 12-15 Yaş Grubu İçin de Güvenli"

Amerikan firması Pfizer, Corona virüsüne karşı Alman ortağı BioNTech ile geliştirdikleri aşının 12 yaş ve üzeri çocuklarda da etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.

Açıklama, çocukların aşı olarak bu yıl okullara dönebilme ihtimalinin yükseldiğine işaret ediyor.

Dünya genelinde Corona virüsüne karşı geliştirilen ve uygulamaya koyulan aşıların çoğu, virüs karşısında daha fazla risk altında olan yetişkinlere yönelik. Pfizer’in şu anki aşısı ise 16 yaş ve üzeri bireylerde kullanılıyor. Ancak tüm yaştaki çocukların, hem pandeminin önüne geçilmesi hem de okulların yeniden açılabilmesi açısından önem taşıyor.

12 ila 15 yaş arasındaki 2 bin 260 Amerikalı gönüllü arasında yapılan çalışmaya göre, aşı yapılan grupta Corona virüsü görülmezken, placebo aşı verilen gruptaki 18 çocukta daha sonra virüs tespit edildi.

Pfizer’ın yaptığı bu araştırmanın sonucuna göre aşı, deneye katılan çocukların bağışıklık sistemini kayda değer bir oranda yükseltiyor. Araştırmacılar, henüz yayınlamadıkları raporda ayrıca bu yaş grubunda aşıdan sonra görülen antikor seviyesinin, daha önce üzerinde çalışılan ergenlik çağındaki bireylerde görülen antikor oranından daha fazla olduğuna da dikkat çekiyor.