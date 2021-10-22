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  4. "Pfizer Aşısı 5-11 Yaş Çocuklarda %90'dan Fazla Etkili"

"Pfizer Aşısı 5-11 Yaş Çocuklarda %90'dan Fazla Etkili"

22.10.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay vermesi durumunda 5-11 yaş arasındaki çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına Kasım ayı başında başlanabilir

Amerikan ilaç firması Pfizer'dan Cuma günü yapılan açıklamada Covid-19 aşısının çocuklar için belirlenen dozunun 5 ila 11 yaş grubunda semptomatik enfeksiyonları önlemede yüzde 91'e yakın etkinlik sağlandığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onay vermesi durumunda 5-11 yaş arasındaki çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına Kasım ayı başında başlanabilir.

Pfizer'ın çalışmasının ayrıntıları internette yayınlandı. FDA'in aşının bu yaş grubundaki güvenlik ve etkinlik verilerine ilişkin bağımsız değerlendirmesinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

FDA danışmanları, önümüzdeki hafta Pfizer'ın sunduğu kanıtları kamuoyuna açık şekilde değerlendirmeye başlayacak. FDA, 5-11 yaş grubu için Covid-19 aşısına yeşil ışık yakması durumunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), konuya ilişkin nihai kararı verecek.

Pfizer'in Covid-19 aşılarının tam dozu, 12 yaş ve üzerindeki bireyler için onaylanmış durumda. Şimdiyse çocuk doktorları ve çok sayıda ebeveyn, küçük çocukları Delta varyantının yol açtığı enfeksiyonlardan korumak ve çocukların okula gitmeye devam etmesini sağlamak için verilecek kararı bekliyor.

ABD'de 25 binden fazla çocuk doktoru ve birinci basamak sağlık hizmeti uzmanı, 5-11 yaş çocukların aşılanması için şimdiden devreye girdi.

Biden yönetimi, ABD'de sayıları 28 milyonu bulan 5-11 yaş arası çocukların aşılanması için Pfizer'dan yeterli sayıda çocuk dozu satın aldı. Pfizer'ın bu yaş grubundaki çocuklar için belirlediği doz, yetişkin dozlarından ayırt edilmesi için turuncu renk kapaklı şişelerde dağıtılacak. Aşının onay alması durumunda bu dozlar, çocuk boyu iğnelerle beraber ülke çapına dağıtılacak.

Pfizer'ın çalışması kapsamında 5-11 yaş grubundaki 2 bin 268 çocuğa üç hafta arayla iki doz Covid-19 aşısı ya da etkin madde içermeyen plasebo yapıldı. Her doz, ergenlik çağındaki gençlere ve yetişkinlere uygulanan dozun üçte birine denk gelen miktarı içerdi.

Araştırmanın sonucuna göre düşük dozlu aşının yaklaşık yüzde 91 oranında etkili olduğu belirlendi. Deneye katılan çocuklar arasında plasebo alan grupta 16, çocuk dozu alan gruptaysa 3 Covid-19 vakası saptandı. Çocukların hiçbirinin ağır hastalığa yakalanmadığı, ancak aşılı olanların, etkin madde içermeyen plasebo alanlara kıyasla çok daha hafif hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Buna ek olarak düşük dozda aşıyı olan çocuklar, normal doz aşıyı olan ergenler ve genç yetişkinlerle aynı seviyede antikor üretti.

Bu veri, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanan ve hastanede tedavi altına alınması gereken aşısız çocukların sayısının geçen ay rekor düzeyde yükseldiği dikkate alındığında oldukça önemli.

CDC'nin geçen haftaki açıklamasına göre Delta varyantının yükselişe geçtiği Haziran-Eylül ayları arasında bile Pfizer-BioNTech aşısı, 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışı engellemede yüzde 93 oranında etkili oldu.

Pfizer'ın küçük çocuklarda yaptığı çalışma, aşının düşük dozunun güvenli olduğu; kol ağrısı, ateş ve beden ağrısı gibi ergenlik çağındaki gençlerde görülen bazı geçici yan etkilere de 5-11 yaş grubunda daha az rastlandığı bildirildi.

Ancak çalışma, çoğunlukla genç erkeklerde, aşının ikinci dozundan sonra rastlanan kalp enfeksiyonu gibi son derece nadir görülen yan etkilerini saptayacak kapsamda değil.

Yetişkinler ve yaşlı bireylere kıyasla Corona virüsü enfeksiyonunu ağır geçirme riski çocuklarda daha düşük olsa da CDC'ye göre ABD'de 18 yaş ve altında 630'dan fazla kişi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Amerikan Pediatri Akademisi, yaklaşık 6 milyon 200 bin çocuğun Corona enfeksiyonu kaptığını, Delta varyantının etkisini arttırmasıyla son 6 haftada enfeksiyona yakalanan çocuk sayısının 1 milyon 100 bini aştığını bildirdi.

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna da ilkokul çağındaki çocuklarda Covid-19 aşısının etkilerini araştırıyor. Hem Pfizer hem de Moderna bir yandan da aşılarının etkinliğine ilişkin çalışmalarda yaş seviyesini 6 aylık bebeklere kadar indirdi. Bu çalışmaların sonuçlarının yılsonuna doğru açıklanması bekleniyor.

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